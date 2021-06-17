«Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») и Nokia совместно запустили первые в Европе фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT. Решение использует частотный диапазон 1800 МГц и будет доступно всем b2b-клиентам «Билайна», применяющим фемтосоты с поддержкой LTE.

Новый продукт обеспечит работу систем автоматизации на предприятиях или удаленных объектах, вне зависимости от уровня покрытия основной сети оператора. Фемтосоты позволяют улучшить качество связи внутри помещений и на значительном удалении от базовых станций, а также создавать закрытые IoT-сети.

При этом подобное решение не требует много места и просто в установке. Организованная на его базе сеть будет отличаться низкой стоимостью, высокой скоростью развертывания и широкими возможностями по ее масштабированию.

В условиях высоких темпов цифровизации экономики горнодобывающая, обрабатывающая и ТЭК отрасли, а также представители тяжелой промышленности и сферы ЖКХ проявляют высокий интерес к возможностям по автоматизации, которые открывают фемтосоты с поддержкой стандарта NB IoT.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса «Вымпелкома», сказал: «Экономика будущего будет во многом опираться на автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов, выводя этот параметр на первое место в вопросах успешности и дальнейшего развития компаний. Рынок нуждается в сетях, поддерживающих функционал интернета вещей. Появление NB IoT фемтосот позволит закрыть эту потребность для наших крупных клиентов в промышленном секторе, а также делает эту технологию более доступной для конечного потребителя».

Владимир Валькович, директор по стратегии и долгосрочному планированию развития сети «Вымпелкома», отметил: «Развитие технологий в партнерстве с производителями оборудования – неотъемлемая часть стратегического развития телекоммуникационных компаний. Тестирование новых возможностей оборудования позволяет расширить спектр услуг для корпоративных клиентов «Билайн», решая их специальные и производственные задачи».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, сказал: «Мы рады сотрудничеству с компанией «Билайн» в рамках этого проекта, который открывает новые возможности для внедрения интернета вещей (IoT) для предприятий различных отраслей экономики. Это позволит компании «Билайн» расширить свои предложения в данной области, диверсифицировать бизнес и выйти на новые сегменты рынка. Nokia находится на переднем крае развития интернета вещей, разрабатывая и реализуя эффективные бизнес-модели и сервисы. Данный проект является еще одним шагом в реализации соглашений между нашими компаниями в области развития технологий интернета вещей и 5G. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку компании «Билайн» в запуске инновационных услуг следующего поколения, которые значительно расширят пользовательский опыт абонентов».