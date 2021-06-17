МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании

МТС объявляет об утверждении новых должностей в руководстве компании. Решением Совета директоров МТС вице-президентом по технологиям назначен Павел Воронин, вице-президентом по развитию розничного бизнеса – Фарид Камалов. Директор по клиентскому опыту Татьяна Мудрецова назначена вице-президентом по клиентскому опыту и сервису. Совет директоров также утвердил Павла Воронина и Фарида Камалова членами Правления МТС.

«Павел обладает уникальным опытом интеграции экосистем, создания «с нуля» многочисленных ИТ-платформ и аналитических систем по информационной безопасности, взаимоотношению с клиентами и персоналом, управлению финансами, данными и продуктами. Он руководил внедрением ИТ-решений и цифровыми миграциями в масштабах крупного бизнеса в сферах, критических к безопасности и лояльности клиентов. Надеюсь, что его способности и профессионализм помогут дальнейшему развитию экосистемы цифровых сервисов группы МТС, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев. – Одновременно хотел бы выразить огромную признательность и благодарность предшественнику Павла – вице-президенту по информационным технологиям Дмитрию Хомченко. Под его руководством Блоку ИТ за несколько лет удалось совершить технологический рывок – успешно провести цифровую трансформацию многопланового бизнеса нашей компании».

«Розничная сеть остается стратегически важным каналом взаимодействия с абонентами. Впечатления от посещения магазинов и шоурумов МТС напрямую влияют на лояльность пользователей, их готовность продолжать быть с нами и пробовать новые продукты экосистемы. Поэтому мы непрерывно трансформируем сеть: проводим ребрендинг, внедряем новые технологии для обслуживания клиентов на основе передовых разработок искусственного интеллекта и аналитики больших данных, добавляем другие цифровые решения, делающие пребывание в магазине максимально комфортным и полезным, – сказал президент МТС Вячеслав Николаев. – Уверен, что многолетний управленческий опыт в сфере ритейла позволит Фариду укрепить позиции МТС на розничном рынке. Перед ним стоит амбициозная задача по преобразованию крупнейшей операторской сети в России из места для покупки SIM-карт и гаджетов в эффективный канал продвижения экосистемных продуктов и место для демонстрации новейших цифровых решений».

До прихода Павла Воронина в МТС с 2020 года он работал вице-президентом по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ экосистемы ПАО "Сбербанк". В 2016-2020 годы занимал должности заместителя, затем первого заместителя генерального директора группы S7 по информационным технологиям. Основал и руководил центром ИТ-инноваций S7TechLab. Был председателем Советов директоров компаний ООО «С7 ИТ», ООО «С7 Техлаб». Сооснователь бизнес-проектов в сфере облачных решений, а также проектов по виртуализации рабочих мест и приложений.

В 2012 году окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. Основал и возглавил кафедру «Информационные технологии в авиации» МФТИ. Сертифицированный специалист (MBA) по управлению ИТ-проектами и разработкам в области Big Data, победитель различных олимпиад по математике.

До назначения Фарида Камалова на должность в МТС он с 2014 работал операционным директором ПАО «Детский мир», в 2012-2014 годы – директором департамента управления торговлей в ОАО «Детский мир-Центр». С 2010 по 2012 годы возглавлял подразделение продаж в розничной сети «Кораблик». В 2003-2010 годы работал в розничной сети гипермаркетов электроники «М.Видео», где прошел путь от продавца-консультанта до директора флагманского гипермаркета. В 2014-2020 годы участвовал в коллегиальных органах управления АО РТК, ООО «Детмир КГЗ», ТОО «Детский мир - Казахстан», ОсОО «Детмир БЕЛ», ПАО «Детский мир».

В 2003 году окончил окончил Московский государственный институт электронной техники, в 2016 году получил степень MBA в Московской международной высшей школе бизнеса.