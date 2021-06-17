«ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис»

«ОТ-Ойл», поставщик ИТ-решений по цифровизации нефтегазовой, горнодобывающей и электроэнергетической промышленности, объявила о расширении услуг и реструктуризации бизнеса. Для нового направления - реализации комплексных проектов с использованием мультибрендовых продуктов создана дочерняя компания «АТОЛЛ-Инжиниринг». Все продукты группы компаний теперь будут выпускаться и продвигаться под новой торговой маркой – «АТОЛЛис».

В обновленную группу компаний вошли: АО ««ОТ-Ойл»» - вендор программных решений линеек приложений «ПЛАФТОРМА АТОЛЛ», «ЭЛЬДОКА», «МИТ-ОЙЛ» и «МИНЕРАЛ; ООО «АТОЛЛ-Инжиниринг» - поставщик комплексных решений с применением ПО и оборудования компаний-партнеров и сторонних производителей; ООО «ТехноИнтеллект» - резидент Сколково, разработчик инновационных решений.

Реструктуризация бизнеса и создание единого корпоративного бренда позволят унифицировать позиционирование продуктов и услуг группы компаний на рынке, а также облегчат заказчикам коммуникацию в наиболее сложных комплексных проектах.

«Ускорение процессов цифровизации и рост требований заказчиков диктует необходимость высокой динамики достижения целей проектов, построения сложной архитектуры ИТ-решений с комбинацией продукции разных вендоров и применением разнородной технологической и отраслевой экспертизы. Масштабность, комплексность и уникальность таких проектов требует высокой гибкости формирования проектных команд. Создание «АТОЛЛ-Инжиниринга» нацелено на решение этих задач. При этом для всей группы компаний остается незыблемым наш главный принцип – успешное достижение целей проекта любой ценой», - отметил генеральный директор компании «ОТ-Ойл» Иван Мугалев.

В соответствии с проведенной реструктуризацией, с 2021 года вводится разделение зон ответственности между тремя юридическими лицами в группе компаний:

АО «ОТ-Ойл»: разработка линейки приложений «МИТ-ОЙЛ» для цифровизации нефтегазодобывающих, нефтесервисных компаний и инжиниринговых центров; разработка линейки приложений «МИНЕРАЛ» для цифровизации горнорудной промышленности; разработка электронных архивов «ЭЛЬДОКА»; разработка решений по управлению данными на базе линейки приложений «ПЛАТФОРМА АТОЛЛ»; внедрение, сопровождение и техническая поддержка развернутых ИТ-решений на собственных продуктах.

ООО «АТОЛЛ-Инжиниринг»: поставка мультивендорных решений; реализация комплексных ИТ-проектов с большим количеством внешних проектных команд; обеспечение ИТ-инфраструктурой компаний ««ОТ-Ойл»» и «ТехноИнтеллект».

ООО «ТехноИнтеллект» (резидент Сколково): поиск и исследование новых технологий для применимости в продуктах «АТОЛЛис»; НИОКР-проекты по управлению данными в разных отраслях.

Единый корпоративный бренд «АТОЛЛис» создан для облегчения восприятия рынком каталога продуктов и услуг всех трех компаний группы - «ОТ-Ойл», «АТОЛЛ-Инжиниринг» и «ТехноИнтеллект». Он сохранил фонетическую и графическую преемственность от «ОТ-Ойл». Данная трансформация также призвана расширить прежнее технологическое и отраслевое позиционирование за пределы нефтегазовой отрасли и MES-систем. С 2021 года все материалы группы компаний получили новую стилистику и формируются под единым корпоративным брендом.