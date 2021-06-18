Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз

Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала развитие российского рынка смартфонов и оценила проникновение моделей с поддержкой 5G сетей за пять месяцев 2021 г. Увеличение спроса на флагманы вдвое и расширение ассортимента в среднем ценовом диапазоне способствовали росту продаж смартфонов совместимых с 5G сетями более чем в 30 раз. За январь-май было продано порядка 850 тыс. таких девайсов на сумму 75,5 млрд руб., что составило рекордные 8% в штуках и 30% в деньгах от общего объёма продаж смартфонов. В «М.видео-Эльдорадо» доля достигла около 14% в штучных продажах и 37% в деньгах.

Продажи первых 5G-смартфонов начались на российском рынке в IV квартале 2019 г., уже сейчас потребителям доступно более 100 моделей. Всего с момента появления первых устройств и до мая этого года в России продано чуть менее 1,4 млн устройств на сумму около 118 млрд руб. Только за пять месяцев этого года продажи смартфонов с поддержкой 5G-сетей составили около 850 тыс. штук (в январе-мае 2020 г. было продано 27 тыс. штук, за весь год – 520 тыс. девайсов). В топ-5 брендов по штучным продажам на российском рынке в этом году оказались Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei, самая популярная модель – iPhone 12 (128 ГБ). Бестселлер в «М.видео-Эльдорадо» – iPhone 12 Pro Max (256 ГБ).

Высокие темпы проникновения смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения в этом году связаны отчасти с повышенным интересом к флагманам. За первые пять месяцев этого года смартфоны стоимостью от 50 тыс. руб. показали позитивную динамику почти вдвое, как в штуках, так и в денежном выражении. Их доля среди всех устройств увеличилась в штуках более чем вдвое, почти до 15% от общего количества проданных устройств, а в деньгах приблизилась к 50%. Каждый четвёртый флагманский девайс приобретается в «М.видео» или «Эльдорадо».

Директор направления «Цифровая техника» группы «М.видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский, сказал: «В текущем году почти каждый седьмой проданный смартфон в наших сетях имеет совместимость с 5G. Поддержка технологии не является ключевым критерием при выборе устройства, но с учётом долгосрочного характера спроса, владельцы устройств в перспективе смогут воспользоваться всеми преимуществами сетей пятого поколения связи. Около 45% продаж 5G-смартфонов в наших сетях в общей сложности приходится на возрастные категории 25-30 и 30-35 лет. Доля мужчин немного выше и составляет 60%, доля женщин – 40%. В число городов, где чаще всего приобретают такие девайсы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга вошли другие крупные города – Екатеринбург, Казань, Омск, Красноярск, Иркутск».

Позитивное влияние на распространение также оказывает снижение минимальной стоимости. На данный момент на российском рынке представлено несколько моделей с поддержкой 5G стоимостью около 20 тыс. руб. от таких брендов, как Xiaomi, Honor и realme.

Директор по развитию бизнеса realme Россия Дмитрий Гостев сказал: «В основе стратегии нашей компании лежит популяризация различных технологий, и 5G здесь не является исключением – мы стремимся сделать устройства с поддержкой частот нового поколения доступными каждому. В ближайшие два года уже 70% всего продуктового портфеля realme будет поддерживать 5G, это означает, что множество доступных и производительных устройств станут доступны российскому потребителю совсем скоро. При этом, 5G – это не только скорость передачи данных, это и новая архитектура мощных процессоров, и специальные режимы интеллектуального энергосбережения, и новые сценарии использования смартфонов. Покупая 5G-смартфон уже сейчас, потребитель приобщается к новому стандарту качества мобильных устройств и становится моментально готовым к запуску коммерческих 5G-сетей в России».

По оценке группы «М.видео-Эльдорадо» в общей сложности за пять месяцев 2021 г. в России было продано порядка 10,5 млн смартфонов на общую сумму около 253 млрд руб. Продажи на рынке выросли на 30%. В «М.видео-Эльдорадо» рост составил почти 35%, что выше, чем в среднем на рынке. В число пяти наиболее популярных брендов у россиян по итогам пяти месяцев вошли Samsung, Xiaomi, Apple, Honor, а также relame. Китайский бренд впервые оказался на пятом месте и демонстрирует наиболее высокий прирост продаж по сравнению с прошлым годом.