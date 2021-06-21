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МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске профильного акселератора, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта. Акселератор будет работать на базе Центра искусственного интеллекта МТС.

Скауты проекта сосредоточатся на поиске перспективных команд в России и за ее пределами – в странах Азии, Европы и Северной Америки, которые являются передовыми хабами в мире по внедрению инноваций. Участники акселератора получат поддержку технологических экспертов Центра ИИ МТС и других российских и зарубежных менторов с мировым именем, доступ к вычислительным мощностям #CloudMTS, возможность провести пилотный проект совместно с Центром и получить инвестиции до $100 тыс. на развитие продукта.

Акселератор Центра искусственного интеллекта МТС сосредоточится на поиске перспективных проектов, связанных обработкой естественного языка, edge computing, поведенческой и предиктивной аналитикой, созданием цифровых двойников, распознаванием и обработкой изображений, логистической и складской оптимизацией на основе ИИ, повышением энергоэффективности за счет применения искусственного интеллекта.

На сайте акселератора Центра искусственного интеллекта МТС можно подать заявку на трехмесячную акселерационную программу, старт которой запланирован на сентябрь 2021 г.

«Мы хотим сделать Центр искусственного интеллекта МТС своеобразным конструктором продуктовых команд, чтобы выводить на рынок новые цифровые разработки. При этом мы видим потенциал и перспективу сегмента AI-сервисов и заинтересованы в развитии компании не только на российском рынке, но и на глобальном. Для этого мы выстраиваем систему полного цикла для работы с идеями, проектами и продуктами в области искусственного интеллекта. Важным шагом в этом процессе стал запуск акселератора: мы будем искать перспективные команды по всему миру, поддерживать разработчиков решений на основе ИИ и выводить их продукты на новый уровень», – отметил руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин.

«Акселератор Центра искусственного интеллекта МТС предложит стартапам smart money: не только финансовую поддержку в размере до $100 тыс., но и глубокую технологическую и бизнес-экспертизу, а также доступ к вычислительным мощностям, необходимым для быстрого и качественного обучения нейронных сетей. Мы готовы поддерживать быстрый рост перспективных команд и инвестировать как в проекты ранней стадии, так и в более зрелые стартапы», – добавил Ханин.

На базе Центра искусственного интеллекта также работает венчурный фонд, который инвестирует в стартапы на поздней посевной стадии, а также серии А и В. Максимальный размер инвестиций составляет $20 млн. В марте 2021 г. венчурный фонд провел первую сделку и вложил $10 млн в стартап Kneron, производителя AI-чипов.

Эльяс Касми

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