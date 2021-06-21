Ренат Насретдинов назначен на должность вице-президента «Билайна» по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям

«Билайн» объявляет о назначении Рената Насретдинова на должность вице-президента по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям.

На этой позиции Ренат будет руководить командой, ответственной за реализацию сделок по слияниям и поглощениям (M&A) и развитие бизнеса, а также курировать работу совместных предприятий.

Ренат имеет многолетний опыт в сфере корпоративного развития и обладает глубоким пониманием бизнеса. Кроме того, он умеет разрабатывать эффективные стратегии и выстраивать крепкие, долгосрочные деловые отношения с партнерами.

В новой должности Ренат будет работать в непосредственном подчинении генерального директора ПАО «Вымпелком», Александра Торбахова.

Назначение Рената Насретдинова вступило в силу 1 июня 2021 г.

Биография Рената Насретдинова:

Ренат пришел в компанию в 2008 г. и прошел все этапы от M&A аналитика до директора по корпоративному развитию. Реализовал несколько десятков сделок. Участвовал в реализации всех знаковых проектов «Вымпелкома», в т.ч. разделении компании «Евросеть», где отвечал за переговоры по сделке и ее реализацию.

До прихода в «Вымпелком» Ренат работал в компании Exigen LLC, где участвовал в сделках по приобретению ИТ-компаний в России и СНГ.

Член Совета директоров компании «Евросеть» (2015-2017 г.) и АО «Раском» (2015 г.-по н.в.).

Обладатель высшей корпоративной награды «Вымпелкома» - «Бриллиантовая плеча»

Закончил Российский Государственный Университет Инновационных Технологий и Предпринимательства, а также магистратуру Государственного Университета Управления. Имеет степень Executive MBA Лондонской школы бизнеса.