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Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции» под управлением группы ВТБ приобрел долю в компании «АДС-Холдинг», которая владеет контрольным пакетом разработчика корпоративной платформы сбора и хранения больших данных Arenadata. Размер доли фонда «Цифровые инвестиции» составляет 26,33%. Сумма сделки не разглашается.

Стратегической целью компании Arenadata является поддержка и развитие направления open source-решений в области больших данных.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «Команда Arenadata имеет большой опыт в переводе open source-проектов в готовые корпоративные продукты. Сегодня это одна из наиболее востребованных в мировой ИТ-индустрии экспертиз, которая пока ещё широко не распространена в России. На российском рынке за последние несколько лет решения Arenadata стали своеобразным отраслевым стандартом, который учитывает крупный бизнес при построении корпоративных платформ данных».

«АДС-Холдинг» входит в ИТ-Холдинг «ГС-Инвест», который является контролирующим акционером компании. Холдинг специализируется на системной интеграции в области сложных инфраструктурных решений, разработке программного обеспечения, платформ управления большими данными и систем искусственного интеллекта, а также на создании комплексных решений для финансовой отрасли. В настоящий момент компания Arenadata активно работает над выходом на зарубежные рынки.

«Инвестиции от сделки мы планируем направить на дальнейшее развитие платформы Arenadata EDP и комплементарных продуктов. Мы также нацелены на приобретение новых продуктовых команд и построение стратегических альянсов с компаниями, которые работают с решениями на базе открытого исходного кода», — комментирует Василий Белов, генеральный директор «ГС-Инвест».

Владимир Бахур

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