Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России

Сервисная компания «Центр Технологий ЦОД» (ЦТ ЦОД) создана на базе команд «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн». Новая организация объединит экспертизу и опыт специалистов двух компаний в построении, эксплуатации и обслуживании дата-центров.

Объединение ресурсов в новой структурной единице поможет оптимизировать обслуживание крупнейшей сети дата-центров в России, обеспечит для заказчиков «Ростелеком-ЦОД» единый высокий уровень сервиса на всех площадках, а также повысит эффективность бизнес- и производственных процессов, позволит гибче управлять затратами.

«ЦТ ЦОД» сконцентрирует опыт и знания обеих команд и поддержит существующие активности по выравниванию и унификации процессов во всех дата-центрах. В этой сфере уже проделан большой объем работы: квалификация сотрудников на всех площадках приведена к единому уровню — это помогает поддерживать стабильную работу всех объектов и соблюдать режимные меры. Также специалисты привели к единому стандарту ключевые бизнес-процессы: от регламента проведения работ по техническому обслуживанию до организации визитов клиентов в дата-центры.

«ЦТ ЦОД» будет аккумулировать и наращивать экспертизу в каждой технологической области, связанной со строительством, обслуживанием и эксплуатацией дата-центров. На площадках сети ЦОД создаются центры компетенций, которые будут заниматься поиском и апробацией новых технологий и решений, а также подготовкой квалифицированных инженеров. Каждый из центров будет объединять профильную экспертизу и опыт по определенному направлению и делиться знаниями с другими площадками. Благодаря этому проекту каждый дата-центр внесет свой вклад в развитие сети и станет равноценной функциональной единицей. Создание центров станет еще одним шагом на пути к единому уровню сервиса всех ЦОД.

Единый уровень сервиса зависит не только от выстроенных процессов и уровня квалификации сотрудников, но и от сплоченности команды. Объединение специалистов «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» в новой сервисной компании поможет повысить эффективность коммуникаций, что качественно улучшит обслуживание дата-центров.

«Интеграция процессов в объединенной команде еще в самом разгаре, но уже виден позитивный результат — за время совместной работы мы запустили 1500 новых стоек в Москве и регионах. Наша сеть дата-центров охватывает почти всю Россию от Новосибирска до Санкт-Петербурга, и это только начало. На ближайшее будущее запланированы новые проекты в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, а также расширение существующих площадок», — отметил первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор «ДатаЛайн» Юрий Самойлов.

В будущем «ЦТ ЦОД» планирует предлагать свои услуги по обслуживанию дата-центров внешним площадкам и уже работает над несколькими проектами по управлению ЦОД других компаний.