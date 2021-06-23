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МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров

МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 23 июня 2021 года в форме заочного голосования.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло, в том числе, следующие решения.

Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 52,97 миллиарда рублей или 26,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (53,02 рубля на одну АДР), а также назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2021 года. Выплата дивидендов завершится до 12 августа 2021 года.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию АО «Делойт и Туш СНГ».

Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц: неисполнительного директора Феликса Евтушенкова; неисполнительного директора Артёма Засурского; исполнительного директора, президента ПАО «МТС» Вячеслава Николаева; независимого директора Регину Фон Флемминг; независимого директора Шайгана Херадпира; независимого директора Томаса Холтропа; независимого директора Надю Шурабура; независимого директора Константина Эрнста; независимого директора Валентина Юмашева.

Владимир Бахур

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