Only будет создавать полнофункциональные внешние ИТ-отделы для крупных и средних российских предприятий

Российская компания Only – Центр внешней ИТ-разработки и реализации проектов – первой на отечественном рынке предлагает крупному и среднему бизнесу услугу «Внешний ИТ-департамент по модели регулярного SLA». По сути, предприятие, заказавшее такую услугу, получит полностью укомплектованный ИТ-отдел, способный решать любые задачи автоматизации, как если бы он был частью организационной структуры клиента. Ключевым преимуществом новой услуги Only является предоставление регулярной (вплоть до еженедельной) отчетности по формату SLA, а также годовой гарантии на все виды работ.

Услуга «Внешний ИТ-департамент» объединяет все возможности проектирования, разработки и имплементации решений в существующий ИТ-ландшафт заказчика. Такой подход обеспечивает значительно более эффективную реализацию проектов по автоматизации управления, приводит к быстрому бизнес-результату и открывает пути для дальнейшего развития.

В основе новой услуги лежит авторская модель работы Only. Ее ключевыми элементами выступают: методология быстрого создания и развертывания внешних ИТ-отделов за счет широкого набора технологических компетенций, выстраиваемых в единую проектную команду под конкретную задачу; разбивка проекта на короткие этапы – с корректировкой каждого из них «на лету»; доработанные процедуры тестирования и развёртывания решений в тесной интеграции с командой разработчиков; тесное вовлечение заказчика в процесс постановки задачи по ходу реализации проекта.

По мнению компании Only, актуальность новой услуги определяется несколькими факторами. Основные из них: острый дефицит специалистов уровня CIO, способных выстроить работу ИТ-отдела с гарантированным достижением стратегических целей; отсутствие у большинства российских предприятий не ИТ-профиля понимания всех возможностей современных технологий и их пользы для бизнеса; ограниченность ресурсов при реализации масштабных ИТ-проектов.

С другой стороны, крупнейшим отечественным предприятиям, уже располагающим необходимыми ИТ-компетенциями, услуга также будет интересна, поскольку позволяет сразу же высвобождать собственных высокопрофессиональных ИТ-специалистов для решения других важных задач, – при сохранении всех функций «умной автоматизации» и еще более тщательном контроле за ходом проекта. Фактически, с помощью новой услуги Only крупные предприятия смогут решать еще более широкий спектр задач, а наращивать для этого собственный ИТ-отдел им не потребуется.

«ИТ-аутсорсинг давно известен на российском рынке, и, тем не менее, при тщательном анализе выяснилось, что крупным компаниям, заказывающим разработку на стороне, приходится тратить много дополнительных усилий, чтобы получить значимый результат. Иногда это связано с отсутствием должных компетенций у внешнего исполнителя проекта, иногда – с появлением новых задач, возникающих в большинстве случаев в ходе реализации. В еще более невыгодном положении оказываются далекие от ИТ компании, только-только начинающие осознавать, что правильно подобранный инструментарий ведет в итоге к повышению их прибыли. Понимание реальных потребностей российских предприятий и привело нас к запуску новой услуги. Сегодня уже ясно, что мы не ошиблись: эффективность услуги “Внешний ИТ-департамент” подтверждена в ходе ряда пилотных проектов, и теперь мы готовы предложить ее самому широкому кругу отечественных компаний», – сказал Кирилл Владимиров, генеральный директор компании Only.