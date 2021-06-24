Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о назначении президента МТС Вячеслава Николаева членом Совета всемирной Ассоциации GSMA на 2021-2023 гг.

Совет Ассоциации GSMA состоит из 25 представителей крупнейших операторских групп в мире и представителей региональных операторов. В состав Совета входит генеральный директор GSMA Матс Гранрид и представители таких операторов как AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, Orange Group, TURKCELL, Verizon и других.

Ассоциация GSMA представляет интересы операторов мобильной связи во всем мире и объединяет порядка 750 операторов, а также почти 350 компаний-участников мирового телеком-рынка, в том числе производителей мобильных устройств и программного обеспечения, поставщиков оборудования и организаций в смежных отраслях промышленности.