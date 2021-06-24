Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз

Такси «Вконтакте» отпраздновал свой второй день рождения и отметил рост на 1400%. За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, пользователи совершили 30 миллионов поездок. Таким образом, сервис показал рост по поездкам в 15 раз по сравнению с результатами годом ранее.

Такси «Вконтакте» был запущен два года назад сервисом городской мобильности «Ситимобил» и «Вконтакте». Это первый в России опыт полной интеграции сервиса заказа такси в экосистему VK. Главная особенность — доступ к социальным функциям VK. Например, с помощью Такси «Вконтакте» можно разделить стоимость поездки с другом, поделиться с ним маршрутом или заказать машину прямо из сообщества Вконтакте. Заказывать такси и оплачивать поездки можно прямо внутри суперприложения «Вконтакте» с помощью банковской карты или VK Pay, а также пользователям доступны скидки от VK Combo.

В 2020 году общее количество уникальных пользователей сервиса достигло 2 млн. По данным аналитики, чаще всего Такси Вконтакте используют молодые люди в возрасте 16–24 лет и преимущественно для коротких поездок по городу. Среди популярных направлений — рестораны и бары, музеи и парки, торговые центры.

Самое большое количество заказов у водителя из Волгограда: на его счету уже 6 400 поездок. Рекордное количество поездок совершил пользователь из Тольятти: он заказал такси 1 174 раза. Самая длинная поездка через Такси Вконтакте была в Подмосковье — 181 км. Самая короткая поездка длилась 149 секунд.

Евгений Лукьянчиков, директор по развитию бизнеса «Ситимобил» сказал: «Мы видим большой интерес пользователей к Такси Вконтакте и отмечаем рост сервиса с опережением наших прогнозов. Такси Вконтакте уникален за счёт интеграции социальных механик: не выходя из привычного приложения, пользователь VK может заказать такси, разделить его стоимость с друзьями, поделиться с ними своим маршрутом, воспользоваться подпиской VK Combo и многое другое. Благодаря синергии с другими сервисами и проектами Вконтакте, мы можем предлагать пользователям полезные возможности внутри продукта. Успешный опыт Такси Вконтакте также подстегнул нас на запуск в мае этого года нового сервиса аренды электросамокатов „Прокат Вконтакте“. Мы продолжим расширять спектр возможностей сервиса и технологический потенциал продукта в синергии с Вконтакте».

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «Вконтакте», сказала: «Такси Вконтакте является важным сервисом экосистемы VK. Совместно с Ситимобил нам удалось создать продукт в суперприложении Вконтакте, который очень популярен у пользователей. Важное отличие Такси Вконтакте от множества других сервисов на рынке — социальные механики и функции, возможные только внутри соцсети. Например, пользователи могут вызвать такси прямо из сообщества — любимого книжного магазина или популярного бара. Это позволяет нам конкурировать на таком сложном рынке, не только предоставляя пользователям качественный сервис, но и даря позитивные эмоции».

В мае 2021 года «Ситимобил» и «Вконтакте» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте», который дополнил возможности городской мобильности в суперприложении VK. Интеграция сервиса аренды электросамокатов была реализована партнёрами на базе успешного опыта Такси «Вконтакте».