Accenture объявляет об успешных результатах третьего квартала 2021 года

Accenture отчиталась о результатах деятельности за третий квартал 2021 финансового года, завершившегося 31 мая 2021 года. Выручка Accenture за период составила 13,3 млрд долларов США, что выше прошлогоднего показателя на 21% в долларах США и на 16% в национальных валютах. Разводненная прибыль на акцию составила 2,40 доллара США, что на 26% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Операционная прибыль составила 2,1 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная рентабельность (operating margin) составила 16,0%, увеличившись на 40 базисных пунктов.

Новые заказы за квартал принесли компании 15,4 миллиарда долларов США, что на 39% больше, чем в третьем квартале прошлого года, из которых 8 миллиардов пришлись на консалтинговое направление и 7,4 млрд — на услуги аутсорсинга.

«Финансовые результаты демонстрируют фокус компании на цифровую трансформацию, качество клиентских отношений с ведущими мировыми компаниями, талантливых сотрудников и устойчивость бизнеса на разных рынках, в отраслях и сферах услуг. Мы продолжаем инвестировать значительные средства в бизнес и наших сотрудников. В этом году мы приобрели 39 инновационных компаний, которые откроют для нас новые возможности. Чтобы и дальше обеспечивать динамичные карьерные перспективы, в этом финансовом году мы повысили в должности рекордные 117 тыс. человек, включая почти 1 200 управляющих директоров, в знак признания их лидерства и мастерства», — отметила Джули Свит, главный исполнительный директор Accenture.

Коммуникации, медиа и технологии: $2,70 млрд. Прирост на 23% в долларах США и на 19% в национальной валюте. Услуги для организаций финансового сектора: $2,60 млрд. Прирост на 21% в долларах США и на 16% в национальной валюте. Здравоохранение и государственные услуги: $2,52 млрд. Прирост на 25% в долларах США и 21% в национальной валюте. Продуктовое направление: $3,67 млрд. Прирост на 22% в долларах США и на 17% в национальной валюте. Природные ресурсы: $1,77 млрд долларов. Рост на 8% в долларах США и на 3% в национальной валюте.