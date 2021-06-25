«СИБУР» оценил эффект от трансформации и цифровизации процессов в 59 млрд рулей

Российская нефтегазохимическая группа «СИБУР» достигла эффектов от оптимизации бизнес-процессов и их цифровизации в 8 млрд рублей к концу 2020 года. Реализация всего портфеля цифровых и организационных проектов позволит достичь порядка 59 млрд рублей на горизонте 3 лет.

Цифровизация для нефтехимической промышленности – один из способов повышения эффективности, достигаемый благодаря улучшению производственных и финансовых показателей.

Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «СИБУР» сказала: «За три года эффект от цифровой трансформации и оптимизации сквозных процессов составил 8 млрд рублей. Из них около 4 млрд — эффекты от внедрения цифровых инструментов, половина из которых приходится на проекты в области продвинутой аналитики».

В компании отмечают, что ключевыми принципами цифровой трансформации стали приоритизация инициатив по экономическим эффектам и осознанное внедрение технологий.

Михаил Трегубенко, директор по управлению организационными проектами, «СИБУР», отметил: «Мы выделили 12 ключевых сквозных процессов, так называемых, цепочек создания ценности в ключевых для бизнеса компании областях – производстве (от планирования до производства продукции, надежность и ремонты), маркетинге и продажах (от заказа продукции до оплаты), управлении цепочками поставок и логистике. Экономические эффекты мы получаем как от модернизации и «пересборки» этих процессов за счет управленческих мероприятий, так и от внедрения цифровых и ИТ-инструментов».

Наибольший эффект достигается за счет использования инструментов продвинутой аналитики и машинного обучения – систем поддержки принятия решений по технологическим режимам, моделей-советчиков для улучшения качества продуктов (как внутри компании, так и за ее пределами – для заводов-изготовителей конечной продукции), прогнозирования цен на сырье и продукцию. Для применения решений в области продвинутой аналитики в компании развивают платформу данных и инструментарий по сбору данных – мобильные приложения, компьютерное зрение, промышленный интернет вещей.

«СИБУР» объявил о старте масштабной цифровой трансформации в конце 2017 года. В 2018 году в компанию были привлечены новые компетенции из разных технологических областей: Big Data и машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, промышленный интернет вещей, цифровая разработка, новейшие технологии связи. В 2019 году компания начала переход от пилотирования и локального применения новых цифровых продуктов решений к модернизации сквозных процессов с применением новейших технологий. В 2020 году все компетенции в области ИТ и цифровизации были консолидированы в дочерней структуре «СИБУР диджитал», в этот же год компания начала получать заметные эффекты от применения новых технологий.