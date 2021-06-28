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«Билайн» назначил вице-президента по дистрибуции

«Билайн» объявляет о назначении Александра Писаренко на должность вице-президента по дистрибуции. На этой позиции он будет отвечать за поддержку и развитие всех каналов продаж: франчайзинг, альтернативные и мультибрендовые каналы, а также за развитие собственной розничной сети.

На протяжении последних 20 лет Александр занимал руководящие посты в крупных корпорациях. Так, с 2012 года он занимал должность заместителя директора департамента организации розничного обслуживания и продаж «Сбербанка», а также являлся советником заместителя председателя Правления ПАО «Сбербанк». До этого более десяти лет строил карьеру в одной из крупнейших в России розничных сетей «Магнит» (ЗАО «Тандер»), четыре из которых руководил сетью и входил в состав Правления компании.

Александр будет работать в непосредственном подчинении исполнительного вице-президента по розничному бизнесу Светланы Кирсановой.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу, сказала: «Перед розничной сетью Билайн стоят амбициозные планы по модернизации. Мы рады приветствовать в нашей команде такого сильного профессионала, как Александр Писаренко, который поможет нам на пути больших перемен. Мы убеждены, что его уникальный опыт и глубокое знание специфики регионов помогут нам в достижении наших целей».

Назначение Александра Писаренко вступило в силу 9 июня 2021 года.

Владимир Бахур

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