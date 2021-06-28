Елена Шумеева назначена финансовым директором «Рексофт»

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявляет о назначении Елены Шумеевой на должность финансового директора. До присоединения к команде «Рексофт» Елена работала финансовым директором в многопрофильном инвестиционно-промышленном холдинге GS Group.

В круг обязанностей Елены Шумеевой будет входить организация деятельности финансовой дирекции «Рексофт», финансовых служб дочерних компаний и работа с финансовыми службами компаний группы Т1. Также она будет отвечать за подготовку консолидированной отчетности, бюджетное планирование и контроль реализации планов «Рексофт», организацию финансирования и разработку финансовой стратегии.

Елена Шумеева родилась 15 октября 1987 г. в Санкт-Петербурге. В 2010 г. окончила факультет Предпринимательства и Финансов Инженерно-Экономического Университета. В 2020 г. получила диплом MBA в совместной программе Kingston University (London) и РАНХиГС (Москва). Имеет квалификацию ACCA DipIFR, ДипНРФ.

Более 15 лет работает в сфере управления корпоративными финансами предприятий ИКТ-рынка, большую часть из которых проработала в структурах многопрофильного инвестиционно-промышленного холдинга GS Group, где прошла путь от начальника отдела корпоративных финансов до финансового директора.