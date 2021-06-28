Сбер сообщает о кадровых изменениях в команде блока «Технологии»

На должность старшего управляющего директора по технологическому развитию рекомендательной платформы назначен Иван Кузьмин. Он сфокусируется на создании платформы рекомендательных систем для всей экосистемы Сбера. В этой должности он будет подчиняться СТО Сбербанк Груп, исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому.

Платформа рекомендательных систем станет важной частью ИТ-архитектуры Сбера и будет востребована многочисленными экосистемными бизнесами.

До прихода в Сбер Иван Кузьмин 17 лет проработал в Intel. Последние два года занимал должность генерального директора по исследованиям и разработкам Intel в России. Под его руководством российское подразделение R&D Intel стало играть существенную роль в стратегии компании, обеспечивая полный цикл управления ключевыми софтверными продуктами. До этого отвечал за стратегию компании в области машинного обучения и разработку программных продуктов для анализа данных и беспилотных автомобилей.

Окончил Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «математика и информатика». Доктор философии (Ph.D.), политологии и государственного управления.