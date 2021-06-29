Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021»

Директор по развитию бизнеса компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021».

10 июня 2021 г. компания «ФлексСофт» выступила спонсором сессии «ИТ в финсекторе» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который проходил в Москве.

В статье по итогам проведения форума директор по развитию бизнеса компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин поделился своим экспертным мнением об основных тенденциях в цифровизации банковского сектора и вызовах, стоящих перед российскими банками, рассказал о возможностях «Платформы FXL», позволяющей банкам безболезненно перейти от устаревшей core-системы на современную цифровую платформу, отвечающую требованиям сверхпроизводительности, сверхгибкости и надежности.

Финансовый сектор в России относится к числу самых технологичных. Однако до полной цифровизации ему далеко. О том, как превратить обычный банк в цифровой, в интервью порталу CNews рассказал Алексей Горожанкин, директор по развитию бизнеса «ФлексСофт».

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области инновационных информационных технологий для финансового сектора экономики с 1991 г. Решения компании неоднократно были отмечены в обзорах Gartner, Forrester и IBS. Компания является партнером Oracle. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции высокопроизводительных автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.