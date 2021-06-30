Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»

Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 353-к подписан 23 июня 2021 г. С 28 июня 2021 года Алексей Волин приступил к исполнению должностных обязанностей.

Алексей Константинович Волин родился 31 января 1964 г. в Ленинграде. В 1986 г. окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по специальности «Историк-востоковед, референт-переводчик индонезийского языка».

В 1986-1989 гг. работал в Объединенной редакции Юго-Восточной Азии главной редакции Азии Агентства печати «Новости», последовательно занимал должности младшего редактора-стажера, младшего редактора, редактора, старшего редактора. В 1990-1991 гг. – заместитель заведующего Бюро АПН в Джакарте (Индонезия), заместитель заведующего информационным отделом посольства СССР в Индонезии. С 1992 г. – редактор, специальный корреспондент, первый заместитель генерального директора генеральной дирекции информации «РИА Новости». С 1996г. – руководитель телеканала «Деловая Россия». В 1996-1998 гг. – начальник отдела СМИ, первый заместитель начальника Управления по связям с общественностью Администрации президента РФ. С 1998 г. – начальник Управления правительственной информации аппарата Правительства РФ. В 1998-2000 гг. – председатель правления «РИА Новости» и одновременно первый заместитель председателя ВГТРК. В 1999 г. участвовал в организации Росинформцентра для координации информационно-пропагандистской работы на чеченском направлении. С 2000 г. – заместитель руководителя аппарата Правительства РФ. С 2003 г. – организатор группы по созданию информационного сервиса «Медиалогия». В 2003-2007 гг. – президент издательского дома Родионова. С 2007 г. – генеральный директор кинокомпании «Амедиа». В 2008-2010 гг. занимался индивидуальной продюсерской деятельностью и снял четыре сериала на историческую тематику. В 2011-2012 гг. – президент ООО «А3» - одной из первых в России компаний, занимающейся онлайн оплатой коммунальных услуг.

С июля 2012 г. по октябрь 2020 г. Алексей Волин занимал должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Отвечал за перевод российского телевидения в цифровой формат и за отключение аналогового вещания. 28 июня 2021 г. назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь».

Награжден орденом Почета, Почетной грамотой Президента РФ и медалью За заслуги за обеспечение информационной безопасности. Трижды поощрялся благодарностями Президента России. Является Почетным радистом РФ.