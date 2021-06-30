CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»

Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Соответствующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 353-к подписан 23 июня 2021 г. С 28 июня 2021 года Алексей Волин приступил к исполнению должностных обязанностей.

Алексей Константинович Волин родился 31 января 1964 г. в Ленинграде. В 1986 г. окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по специальности «Историк-востоковед, референт-переводчик индонезийского языка».

В 1986-1989 гг. работал в Объединенной редакции Юго-Восточной Азии главной редакции Азии Агентства печати «Новости», последовательно занимал должности младшего редактора-стажера, младшего редактора, редактора, старшего редактора. В 1990-1991 гг. – заместитель заведующего Бюро АПН в Джакарте (Индонезия), заместитель заведующего информационным отделом посольства СССР в Индонезии. С 1992 г. – редактор, специальный корреспондент, первый заместитель генерального директора генеральной дирекции информации «РИА Новости». С 1996г. – руководитель телеканала «Деловая Россия». В 1996-1998 гг. – начальник отдела СМИ, первый заместитель начальника Управления по связям с общественностью Администрации президента РФ. С 1998 г. – начальник Управления правительственной информации аппарата Правительства РФ. В 1998-2000 гг. – председатель правления «РИА Новости» и одновременно первый заместитель председателя ВГТРК. В 1999 г. участвовал в организации Росинформцентра для координации информационно-пропагандистской работы на чеченском направлении. С 2000 г. – заместитель руководителя аппарата Правительства РФ. С 2003 г. – организатор группы по созданию информационного сервиса «Медиалогия». В 2003-2007 гг. – президент издательского дома Родионова. С 2007 г. – генеральный директор кинокомпании «Амедиа». В 2008-2010 гг. занимался индивидуальной продюсерской деятельностью и снял четыре сериала на историческую тематику. В 2011-2012 гг. – президент ООО «А3» - одной из первых в России компаний, занимающейся онлайн оплатой коммунальных услуг.

С июля 2012 г. по октябрь 2020 г. Алексей Волин занимал должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Отвечал за перевод российского телевидения в цифровой формат и за отключение аналогового вещания. 28 июня 2021 г. назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь».

Награжден орденом Почета, Почетной грамотой Президента РФ и медалью За заслуги за обеспечение информационной безопасности. Трижды поощрялся благодарностями Президента России. Является Почетным радистом РФ.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купила телеком-оператора экс-министра связи

Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль

Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь

Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна

Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект

В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд
Показать еще