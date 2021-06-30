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Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявляет о приобретении компании Io-Tahoe, подразделения британской энергетической компании Centrica, специализирующейся на инновациях в области обработки данных. Присоединение компании Io-Tahoe — важный шаг для Hitachi, призванный поддержать стратегическое развитие и укрепление лидерских позиций в сфере цифровой трансформации таких важнейших секторов социальной инфраструктуры, как энергетика, транспорт, финансовые услуги, здравоохранение и промышленное производство.

Основанная в 2017 году, компания Io-Tahoe объединила инженерию данных, науку и аналитику на открытой унифицированной платформе, которая позволяет командам, занимающимся данными, более эффективно взаимодействовать и внедрять инновации.

Разрабатываемое Io-Tahoe ПО для управления данными на базе алгоритмов искусственного интеллекта помогает клиентам из списка Fortune 1000 решать самые сложные проблемы и добиваться значимых результатов для бизнеса за счёт повышения качества данных, их учёта, утверждения рабочих процессов, а также контроля соблюдения корпоративных и нормативных требований. Эти возможности будут интегрированы в решение Lumada DataOps Suite — гибкую структуру управления данными с возможностью интеграции, каталогизации и периферийных вычислений.

«Мы рады добавить передовую технологию управления данными от Io-Tahoe, гарантирующую качество данных и их соответствие требованиям регулирующих органов, в наш пакет Lumada DataOps Suite, — говорит Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Мы стремимся помочь нашим клиентам трансформировать свой бизнес с помощью более глубокого использования данных, и приобретение Io-Tahoe значительно укрепляет наши возможности в этом направлении. По мере того, как среды данных становятся всё более сложными, Lumada предоставляет пользователям больше актуальной контекстной информации, что позволяет им более полно использовать данные и сокращает время возврата инвестиций».

Команду Io-Tahoe возглавит Аджай Вохора, получивший докторскую степень в области науки о данных в Кембриджском университете. Аджай вместе с коллегами будут работать под началом директора по продуктам Hitachi Vantara, Радхике Кришнан.

«Hitachi Vantara идеально подходит для технологии автоматизации данных Io-Tahoe, — говорит исполнительный директор Io-Tahoe Аджай Вохора. — Пакет Lumada DataOps Suite должен стать краеугольным камнем любой инициативы, основанной на использовании данных. Интеграция с технологией Io-Tahoe создаёт уникальный набор инструментов, способных оказать реальное влияние на бизнес во многих отраслях».

Владимир Бахур

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