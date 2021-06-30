Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ

ГК Astra Linux и АО «Байкал Электроникс» сообщают, что в «Летней олимпиадной школе МФТИ 2021» для школьников организован факультатив по информационной безопасности, ОС семейства Astra Linux и процессорным архитектурам Baikal в рамках отделения информатики.

Олимпиадные школы МФТИ — это уникальный университетский лагерь для талантливых детей со всей России, увлекающихся наукой и новейшими технологиями в различных сферах, а также активно принимающих участие во всероссийских олимпиадах по информатике и программированию. Проект на протяжении нескольких лет реализует «Центр развития IT-образования» МФТИ. Его цели — замотивировать и вовлечь детей в учебный процесс, нарастить багаж их знаний по различным дисциплинам. Учебные программы «Олимпиадных школ» дают возможность сформировать у учащихся единую картину, а не просто снабдить их разрозненными сведениями. Участников ждут интересные математические задачи, яркие физические эксперименты, увлекательные семинары по прикладному программированию и практикумы.

Обучение российским ИТ-продуктам организовано в три смены: с 13 по 25 июня, с 18 по 29 июля и с 1 по 13 августа. Слушатели изучают и тестируют отечественные процессоры и операционные системы, учатся решать различные прикладные задачи в ОС Astra Linux Common Edition и обеспечивать безопасность данных с помощью СЗИ, встроенных в Astra Linux Special Edition. Занятия ведут преподаватели кафедр информатики и вычислительной математики, алгоритмов и технологий программирования МФТИ, а также студенты-призеры престижных олимпиад.

«По итогам «Летней олимпиадной школы» планируется внедрить изучение отечественных решений в учебную программу для студентов в рамках таких дисциплин, как информатика, архитектура ЭВМ и операционные системы. Это станет следующим этапом и уникальным опытом в комплексной подготовке специалистов по российским ИТ-продуктам, который можно будет тиражировать и на другие университеты», — комментирует Дмитрий Подлесных, преподаватель «Летней олимпиадной школы», старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники МФТИ и тренер «Центра IT-образования».

«Участие в проекте «Олимпиадные школы МФТИ» — важный шаг на пути внедрения в учебный процесс импортонезависимых продуктов. Если раньше школьники и студенты могли ознакомиться с отдельными ИТ-решениями российского производства, то теперь они получили полноценный программно-аппаратный стек. Это поможет им сформировать комплексную картину отечественных технологий и научиться эффективно их применять», — резюмирует Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux.

«Мы считаем, что участие консорциума российских компаний в проекте «Олимпиадные школы МФТИ» — важная инвестиция в будущее нашей страны. Сейчас многие ИТ-компании, как зарубежные, так и отечественные, нередко растят своих будущих специалистов уже со школы, активно предлагая ученикам различные курсы и обучающие программы, чтобы они с раннего возраста приобщались к этой сфере. Мы со своей стороны тоже активно работаем в данном направлении и в ближайшее время планируем расширить взаимодействие с вузами и преподавателями, а также запустить целевые стипендии для студентов», — комментирует Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics.