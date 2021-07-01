CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Ckassa увеличила инвестиции в развитие платежного сервиса в Казахстане

Российская финтех-компания Ckassa в июне 2021 г. дополнительно инвестировала 30 млн тенге (более 5 млн руб.) в дочернюю компанию ТОО «Процессинговое агентство - Казахстан». Это позволит Ckassa продлить аккредитацию в статусе платежного сервиса, для которых законодательство Казахстана установило новые нормативы по собственному капиталу.

Кроме этого, с июля 2021 г. Сбербанк станет партнером Ckassa по эквайрингу в Казахстане.

Сегодня для клиентов в Казахстане Ckassa предлагает мобильное приложение и платежные формы для сайтов. Российский платежный сервис начал работу в этой республике с 2018 г.

Рынок безналичных платежей в Казахстане растет быстрыми темпами. По данным национального банка, в 2020 г. доля онлайн операций в общем объеме безналичных транзакций, проведенных с использованием платежных карточек достигла 81%.

Ckassa - резидент инновационного центра «Сколково» с 2020 г. Главный офис компании расположен в Перми.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании

Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными

Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов

Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще