«Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales

«Сбер» закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки «Сбер» получил в InSales долю в размере 80%, 20% остаётся у трёх её основателей и топ-менеджеров.

На базе решений InSales предприниматели могут легко, эффективно запустить онлайн-бизнес и управлять им: создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах и других электронных витринах. Таким образом, InSales может стать «единым окном» в e-commerce для компаний, которые хотят с минимальным порогом входа организовать каналы онлайн-торговли и существенно увеличить свои продажи за счет комплексной дистрибуции.

«Сегодня многие компании сегмента малого бизнеса имеют огромную потребность в организации продаж на рынке онлайн-торговли, однако самостоятельный выход в e-commerce требует серьезных компетенций, временных и финансовых затрат. Платформа InSales позволяет небольшим компаниям решить эту проблему, предлагая качественную экспертизу и опыт в реализации подобных кейсов. Закрыв сделку по покупке InSales, мы объединим наши усилия и сможем предоставить клиентам качественно новую линейку продуктов, соответствующую современным потребностям бизнеса в цифровой трансформации. В наших планах дальнейшее активное развитие платформы InSales и ее интеграция как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы Сбера для юридических лиц, - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

InSales разрабатывает инновационное программное обеспечение для предпринимателей, работающих в электронной коммерции в России, Украине и Казахстане, и является лидером среди CMS-платформ для интернет-магазинов, работающих по модели SaaS. Компания фокусируется на работе с клиентами среднего и малого бизнеса. Платформа InSales берёт на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платёжных решений, продвижение бизнеса.

Модель бизнеса D2C (direct-to-consumer), предполагающая прямое сотрудничество производителя с покупателем, набирает обороты на развитых мировых рынках онлайн-торговли. Так, объем продаж через платформу Shopify — одного из мировых лидеров в электронной коммерции составил почти 120 млрд долларов США по итогам 2020 года, увеличившись в 2 раза по сравнению в 2019 годом.