МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе»

МТС совместно с Московским физико-техническим институтом и бизнес-школой «Сколково» открывает набор на обучение по магистерской программе «Цифровые технологии в бизнесе» для бакалавров технических специальностей российских вузов. 20 лучших студентов по итогам отбора получат гранты от МТС, покрывающие 100% стоимости обучения на программе.

Двухлетняя магистерская программа сочетает получение технических и управленческих знаний и навыков с прохождением практики в МТС и работой над реальными бизнес-задачами в рамках курсовых и дипломных работ. МТС также предоставит доступ к технологическому стеку компании для реализации студенческих проектов, а эксперты МТС станут менторами для учащихся. По окончании обучения выпускники получат диплом магистра МФТИ по направлению «Прикладные математика и физика» и диплом бизнес-школы СКОЛКОВО о дополнительном профессиональном образовании «Управление цифровым продуктом».

Подать документы для поступления можно до 16 июля. Абитуриентам программы предстоит сдать экзамен по программированию от МФТИ, пройти тестирование от бизнес-школы СКОЛКОВО и решить бизнес-кейс от МТС. Все вступительные испытания пройдут в онлайн-формате, что в первую очередь упростит процесс поступления для иногородних студентов.

Всем магистрантам на все время обучения МФТИ бесплатно предоставит общежитие, а МТС предложит попробовать свои силы на оплачиваемой стажировке. Стажировки МТС предполагают гибкий график, который студент может моделировать, исходя из своей занятости на учебе. Занятия начнутся первого сентября.

«В 2020 году на нашу совместную с МФТИ и СКОЛКОВО магистерскую программу мы получили 1800 заявок студентов, и даже по результатам тщательного отбора конкурс составил 17 человек на место – это один из самых высоких показателей в магистратуре МФТИ, и важный для нас индикатор востребованности образования нового формата, которое мы предложили. В этом году мы приняли решение увеличить набор и расширить грантовую программу, чтобы такое обучение стало доступно большему числу талантливых студентов. Сегодня мы видим, что на вес золота на рынке профессионалы, которые умеют управлять созданием цифровых продуктов, понимают техническую составляющую их разработки и в то же время понимают, как создать дополнительную ценность на этапе «упаковки» технологии в продукт. Сочетание академического и бизнес-образования с акцентом на решение прикладных задач поможет ребятам стать такими востребованными многопрофильными специалистами и в перспективе создать что-то по-настоящему инновационное и полезное», – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Мы видим, что программа уже стала эффективной площадкой для привлечения талантливых студентов – выпускников бакалавриата не только МФТИ, но и других ведущих технических вузов России. В образовательный процесс включились индустриальные эксперты, лидирующие в соответствующих направлениях IT- компаний. Кроме того, обратная связь от студентов, закончивших первый год обучения на базе МФТИ, позволит усовершенствовать программу следующего набора», - прокомментировал исполняющий обязанности ректора МФТИ Дмитрий Ливанов.

«Развитие программ для молодого поколения становится приоритетным направлением для бизнес-школы СКОЛКОВО, которая традиционно воспринималась как школа для взрослых. Вместе с нашими партнерами из МТС и МФТИ мы запускаем второй класс магистратуры для выпускников бакалавриата технических специальностей особенно из регионов, которые смогут получить качественное управленческое и инновационное образование и присоединиться к одному из самых активных бизнес-сообществ в России. Магистранты будут применять свои технические знания на практике и развивать менеджерские и лидерские компетенции, работая над цифровым проектом в рамках программы. Программа магистратуры включает в себя технологическое предпринимательство, обучение soft skills, коучинг, управление продуктом и управление командой», - отметил президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.

На первый набор магистерской программы в 2020 в году было подано 1800 заявок от бакалавров технических специальностей, что обеспечило рекордные показатели конкурса среди программ подобного типа. К вступительным экзаменам были допущены 350 человек. В результате отбора на курс были зачислены 20 студентов, 18 из которых получили гранты на обучение от МТС. Осенью магистранты, успешно окончившие первый курс, приступят ко второму блоку программы. В новом наборе в магистратуру открыто 25 мест, студенты на которые будут приняты по результатам вступительных экзаменов.