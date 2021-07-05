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Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 тысяч

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявил о подключении полумиллионного абонента к виртуальной АТС «Ростелекома», развернутой на федеральном уровне.

Услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование: принимать звонки можно на SIP-телефон, мобильный телефон или компьютер. Номер не привязан к месту подключения и останется за клиентом даже при смене офиса. Многоканальная линия с гибкой маршрутизацией позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны, а с помощью персонального голосового меню клиенты всегда могут быстро связаться с нужным сотрудником. Также на базе сервиса можно организовать виртуальные контакт-центры.

Количество виртуальных контакт-центров, действующих на платформе ВАТС «Ростелекома» по всей стране, превысило 1,8 тыс., при этом общая численность операторов данных распределенных кол-центров — около 9 тыс.

«Рост востребованности услуги ВАТС мы связываем с гибкостью ее масштабирования, развитым функционалом и высокой производительностью. Это подтвердил опыт прошлого года, когда в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы мы смогли оперативно предложить кастомизированные решения для компаний любого уровня», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

Третий год подряд «Ростелеком» лидирует по числу компаний-клиентов виртуальной АТС согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ консалтинг». Быстрый рост количества подключений к ВАТС эксперты связывают с ее развитой функциональностью и широкими возможностями. Так, например, рост по количеству компаний-клиентов в 2020 г. составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка «Ростелекома» увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 г. способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020 г. «Ростелеком» запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники и колл-трекинг.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

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