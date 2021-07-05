Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа»

Промышленный планшет MIG T8X, производящийся на мощностях компании «Азимут», входящего в контур государственной корпорации «Ростех», и разработанный российской компаний Mobile Inform Group, признан российской техникой и включён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности торговли России.

MIG T8X отвечает всем необходимым требованиям для подтверждения статуса отечественного продукта: разработан российскими инженерами Mobile Inform Group; изготавливается на производственных мощностях «Азимута» в Калуге; имеет российский BIOS, находящейся в реестре отечественного ПО; работает на российской операционной системе Astra Linux.

Кроме того, устройство совместимо с российскими средствами криптографической защиты информации, а также средствами антивирусной защиты. Встроенный NFC-модуль поддерживает работу с электронными документами новых стандартов (паспорт гражданина России, водительское удостоверение, ЭКВО и т.д).

Планшет MIG T8X разработан для многолетней круглогодичной эксплуатации (срок службы – 7 лет) в любом регионе России. Выполнен в герметичном корпусе (IP67); выдерживает резкие перепады температур до 100°С без образования конденсатов внутри; не боится сильных вибраций, падений и небрежного обращения. При этом устройство обладает повышенной эргономикой: можно держать одной рукой, его вес всего 565 г.

Промышленный планшет MIG T8X

Продуманная архитектура устройства позволяет адаптировать его под конкретные целевые задачи, существенно повысив производительность и расширив функциональность автоматизированного рабочего места. Планшет может быть оснащен полноразмерным сканером отпечатков пальцев для биометрической идентификации, сканером QR-кодов, HF/UHF-меток для идентификации объектов обслуживания, тепловизором и/или виброметром для снятия ключевых показателей, высокоточной системой определения координат и т.д.

MIG T8X соответствует условиям постановления Правительства России от 10 июля 2019 г. №878 и политике импортозамещения: теперь устройство может участвовать в госзакупках под государственные и муниципальные нужды в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ как российское оборудование.

Корпоративный планшет MIG T8X формирует доверенную среду для автоматизации полевого и выездного персонала в таких отраслях, как государственные службы и силовые ведомства, обслуживание и управление активами в критических инфраструктурах энергетики, нефтегаза, добычи, транспорта, производства и других.

«Потребовалось несколько лет, чтобы собрать команду специалистов, силами которых мы реализовали столь амбициозную и сложную задачу. Планшет MIG T8X – это эволюционное развитие нашей линейки корпоративных мобильных устройств, которые успешно используются в самых разных отраслях. Совместив пожелания клиентов и самые современные технологии в мобильности, мы создали отличный продукт, который востребован у большинства корпоративных и государственных заказчиков. В частности, MIG T8X является самым легким и компактным корпоративным планшетом в мире с таким высоким классом физической защиты на этой процессорной архитектуре. Наша следующая задача – переход на преимущественное использование российской компонентной базы. Все заделы для этого есть», – сказал Константин Манцветов, генеральный директор Mobile Inform Group.