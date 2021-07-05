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В «Билайне» назначен вице-президент по продуктовому маркетингу

«Билайн» объявляет о назначении Александра Фетисова на должность вице-президента по продуктовому маркетингу. На этой позиции Александр будет отвечать за продвижение продуктов сегмента B2C, разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию ключевых клиентских продуктов «Билайн».

Александр имеет богатый опыт в сфере телекома. С 2004 года он работал в компании «Мегафон», пройдя путь от контактного центра кавказского филиала до руководителя по маркетингу корпоративного бизнеса. С 2016 года возглавлял маркетинг на массовом рынке на позиции директора функции, а в начале 2020 года в рамках эксперимента компании организовал и возглавил трайб-фронтраннер «Развитие B2C», который стал основой для масштабной трансформации компании.

Александр будет работать в непосредственном подчинении исполнительного вице-президента по розничному бизнесу Светланы Кирсановой.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу, сказала: «Мы рады приветствовать в нашей команде Александра Фетисова. Безусловно, он является одним из ведущих специалистов в маркетинге российского телеком-рынка. На своем прошлом месте работы Александр сумел добиться впечатляющих результатов, которые положительно сказались на динамике абонентской базы. Доверие пользователей — это ключевой показатель новой клиентоцентричной стратегии Билайн, и опыт и идеи Александра будут как-никогда кстати. Уверена, что в нашей компании ему удастся добиться еще больших успехов».

Назначение Александра Фетисова вступило в силу 1 июля 2021 г.

Владимир Бахур

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