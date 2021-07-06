Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о новых назначениях в структуре блока Oneretail («Единый ритейл»), который объединяет все управляющие функции брендов «М.Видео» и «Эльдорадо». Почти вся команда блока во главе с управляющим директором Дагмарой Ивановой сформирована по итогам внутренних конкурсов.

Блок Oneretail в организационной структуре «М.Видео-Эльдорадо» объединил ряд ключевых направлений – операционное управление продажами, маркетинг и цифровой опыт клиента, клиентский сервис и цифровой опыт розничной сети, развитие розничных продаж и развитие корпоративных продаж, управление продуктами, руководители которых находятся в прямом подчинении Дагмаре Ивановой. Создание объединённой структуры Oneretail позволит «М.Видео-Эльдорадо» повысить качество и динамику управленческих решений, сфокусировать усилия брендов на стратегических задачах, а также ускорить цифровую трансформацию и внедрение технологий Oneretail одновременно в «М.Видео» и «Эльдорадо». Компания при этом продолжит дифференцированное позиционирование «М.Видео» и «Эльдорадо».

Владислав Свириденко, ранее возглавлявший направление маркетинга в «М.Видео», занял позицию директора по маркетингу и цифровому опыту клиента «М.Видео-Эльдорадо». В новой роли он будет отвечать за формирование позиционирования брендов «М.Видео» и «Эльдорадо», их коммуникационную стратегию и портфельное управление CVP, управление привлечением и удержанием клиентов Группы для максимизации числа Oneretail-покупателей, развитие продуктового подхода и обеспечение роста цифровизации, а также координацию промо, медиа и перформанс-маркетинга каждого из брендов.

Дирекция по маркетингу объединит сразу несколько направлений, включая операционный маркетинг (Андрей Густайтис), е-комм (Олег Рогожин), CRM (Михаил Дадов), развитие клиентских продуктов (Андрей Пчелинцев). На позиции руководителей департаментов маркетинговых коммуникаций и цифровой и клиентской аналитики открыт конкурс.

Станислав Горшенин в роли директора по клиентскому сервису и цифровому опыту розничной сети продолжит совершенствовать сервисную поддержку покупателей на всех этапах взаимодействия с брендами, развивать сервисы и услуги на дому у покупателей, координировать ESG-программы в рознице, а также сфокусируется на поддержке новой роли магазина (экспресс доставка, цифровой контакт и т.д.), развитии мобильной платформы для продавцов и поддержки новых форматов взаимодействия покупателя и гибридного ритейла на основе принципов Oneretail и мобильной платформы. Станислав более 10 лет отвечает за клиентский сервис и поддержку сначала в «М.Видео», затем – в группе «М.Видео-Эльдорадо».

Должность директора по операционному управлению продажами занял Александр Андреев. Ранее Александр занимал позицию директора дивизиона «Юг» бренда «М.Видео». Александр присоединился к команде «М.Видео» в 1999 г. и за это время пришёл прошёл карьерный путь в рознице от продавца до директора по продажам «М.Видео-Эльдорадо». Зона его ответственности включает системное управление продажами, в центре которых взаимодействие клиента и продавца, выстраивание стандартов продаж с фокусом на внедрение Oneretail, внедрение изменений во всех форматах точек продаж, их дальнейшая цифровизация и развитие бесшовных гибридных клиентских путей, масштабирование новых форматов магазинов и новых форматов торговли.

Илья Мазуренко на позиции директора по развитию розничных продаж совместно с директором по операционному управлению продажами займётся формированием стратегии развития розничных продаж, а также сфокусируется на создании единых розничных бизнес-процессов, стандартов торгового пространства и мерчандайзинга, поиске «точек роста» в рознице, развитии Data-driven решений и автоматизации розничных процессов. Прежняя позиция Ильи – руководитель департамента поддержки и развития продаж в группе «М.Видео-Эльдорадо».

Развитием корпоративных продаж займётся Владимир Самохвалов. Среди его приоритетов – формирование стратегии развития в сегменте B2B и повышение эффективности корпоративных продаж, создание удобных продуктов для покупки техники юридическими лицами, развитие программы лояльности для этих покупателей и системы прозрачных и логичных бизнес-процессов. Владимир имеет большой опыт в области построения системы продаж, закупок, выстраивания коммерческой функции в таких компаниях как «Технониколь», «Петрович», группа «Эталон» (ЛенСпецСМУ). В 2015 г. Владимир получил степень Executive MBA Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На протяжении последних четырёх лет Владимир возглавлял направление корпоративных продаж в компании «Леруа Мерлен».

В рамках объединения продуктовых команд брендов в единый блок Oneretail в роли CTO (сhief technology officer) розничных продуктов назначен Виталий Сафонов, ранее он занимал должность руководителя департамента развития информационных систем бренда «М.Видео»). В числе его основных задач: формирование необходимого ИТ-ландшафта в рамках внедрения Oneretail для обоих брендов «М.Видео» и «Эльдорадо», поддержка эффективного сотрудничества кросс-функциональных продуктовых команд и обеспечение соответствующего ресурса.

Операционным директором по персоналу в рамках блока Oneretail стала Анна Зотова, ранее возглавлявшая это направление в бренде «Эльдорадо». В новой роли Анна отвечает за формирование культуры изменений, способствующей их осознанной адаптации, а также за внедрение и поддержку продуктового подхода, поиск и наем необходимых для розницы экспертов, систему развития и управление талантами менеджеров и линейных сотрудников, реализующих стратегию Oneretail. Важной задачей Анны будет создание мотивирующей платформы, разработка и внедрение комплекса мер по повышению эффективности и достижения главных целей компании в реализации стратегии Oneretail и других проектов группы.

Управляющий директор блока Oneretail группы «М.Видео-Эльдорадо» Дагмара Иванова сказала: «Перед нами стоят амбициозные задачи по дальнейшему масштабированию платформы Oneretail c акцентом на мобильные технологии и преобразованию бизнеса в технологического лидера, что позволит укрепить рыночные позиции и улучшить уникальный потребительский опыт, учитывающий предпочтения каждого клиента. Рада приветствовать новую команду, которую объединяет не только блок Oneretail, но и общие ценности, доверие друг к другу, умение быть гибкими и открытыми новому, желание создавать новые стандарты для отрасли. Общими усилиями мы сможем достичь поставленных стратегических целей и развить конкурентные преимущества двух ведущих розничных брендов».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» уже имеет объединённые бэк-офисные функции, включая финансовый блок, логистику, закупки и коммерческую деятельность, юридический блок и HR, что позволило в кратчайшие сроки повысить эффективность объединённой компании, достичь запланированных синергий, увеличить выручку при контроле расходов и сохранении EBITDA.