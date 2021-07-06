Tele2 учредила грант для поддержки локальных предпринимателей

Tele2 выступит партнером всероссийского конкурса для предпринимателей, организованного компанией ADG group при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оператор представит собственную номинацию «Бизнес по другим правилам» для владельцев своего дела в сфере инновационного ретейла. Победителя ждет грант в размере 1 млн рублей.

Tele2 развивает программы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя этой категории предпринимателей качественный выгодный продукт и обеспечивая рост выручки в сегменте. Так, оператор присоединился к инициативе ADG group, которая перестраивает устаревшие московские кинотеатры в районные центры «Место встречи», и стал партнером всероссийского конкурса для предпринимателей. Проект проходит при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Tele2 учредила номинацию для собственников бизнеса в категории инновационного ретейла и цифровых решений – «Бизнес по другим правилам». Для участия предпринимателям необходимо оставить заявку на официальном сайте конкурса до 29 августа 2021 года. Проект должен отвечать ряду критериев: необходимо иметь действующий бизнес, существующий не менее шести месяцев, с потенциальным товарооборотом от 10 до 16 млн рублей в год. Следующим этапом станет подготовка презентации и съемка трехминутного ролика о том, почему именно этот проект должен быть реализован в районах столицы.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2021 года. Менеджмент Tele2 также войдет в состав жюри. В рамках собственной номинации оператор оценит наиболее перспективные проекты в области предпринимательства – победителя ждет денежный грант в размере 1 млн рублей на дальнейшее продвижение бизнеса.

Помимо оказания финансовой поддержки, Tele2 привнесет в философию конкурса идею «других правил». Оператор вместе с участниками переосмыслит стереотипы о ведении бизнеса, представив собственные антикризисные практики и стратегические решения для повышения прибыльности в современных реалиях. Так, на онлайн-платформе конкурса будет запущена постоянная рубрика Tele2 – каждый зарегистрированный пользователь сможет бесплатно подключиться к образовательному контенту.

Наталья Тимощук, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2, отметила: «Площадка конкурса позволяет нам вступить в открытый диалог с владельцами малого и среднего бизнеса и предоставить им возможность кратно увеличить свои количественные и качественные показатели. Создание бизнес-сообщества позволит собственникам взглянуть на свой проект под другим углом, воспользоваться находками крупных игроков рынка. При этом мы можем уверенно заявить, что такое партнерство будет одинаково эффективно как для участников конкурса, так и для Tele2 в целом. Так, мы продолжим использовать проактивный подход в работе с предпринимателями, что позволит нам настраивать продуктовое предложение в соответствии с ожиданиями бизнеса».

Михаил Печерский, управляющий партнер компании ADG group, сказал: «В нашей стране тысячи талантливых предпринимателей, чутких к современным трендам и запросам потребителей. Их яркие идеи достойны быть услышанными, их товарами и услугами может пользоваться больше людей, включая столичные районы. Мы знаем, как сложно локальному или региональному бизнесу прийти в Москву, где нужна поддержка и выгодные условия, и я очень рад, что благодаря конкурсу мы сможем обеспечить это авторам самых интересных концепций».

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сказал: «Одним из инструментов развития инфраструктуры городских районов является именно локальный бизнес. С целью поддержки предпринимательства в Москве вместе с бизнес-сообществом регулярно разрабатываются меры финансовой и нефинансовой помощи. Специально для удобства во всех округах Москвы работают Центры услуг для бизнеса, где можно получить консультационную поддержку по вопросам создания и ведения своего дела».