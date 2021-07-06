В IXcellerate назначен генеральный директор

IXcellerate, оператор сети коммерческих ЦОД в России, объявляет о назначении Андрея Аксенова на должность генерального директора (CEO) IXcellerate (ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ»). Ранее эту должность занимал Гай Вилнер, который совмещал пост CEO и председателя совета директоров. Акционеры и совет директоров приняли решение о локализации высших управленческих позиций и их «переносе» Россию в связи с активным ростом компании и масштабными планами развития на российском рынке.

Основные задачи Андрея в качестве руководителя компании – реализация долгосрочной стратегии IXcellerate, которая включает ввод новых мощностей ЦОД в соответствии с возрастающим спросом заказчиков на услуги colocation как в Москве, так и в регионах. К 2023 году компания намерена завоевать 25% российского рынка коммерческих ЦОД.

Гай Вилнер продолжит руководить компанией в статусе председателя совета директоров, сосредоточившись на разработке стратегии, выстраивании отношений с инвесторами и международными клиентами.

Андрей Аксенов является экспертом в сфере телекоммуникаций, ИТ-сервисов и инвестиций. В течение последних восьми лет он возглавлял компании "Стрела Телеком" (региональный оператор широкополосного доступа в Интернет и кабельного ТВ) и OSG Records Management (ведущий в России и СНГ игрок в области услуг по архивному хранению, управлению, конфиденциальному уничтожению и электронному архивированию документов). Эти компании ранее являлись портфельными инвестициями фонда «Эльбрус Капитал», в котором Андрей работал на должности вице-президента (2007–2013гг.). Андрей Аксенов окончил Финансовый университет при Правительстве РФ, там же – аспирантуру (кандидат экономических наук). Позже получил диплом ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Гай Вилнер, председатель совета директоров IXcellerate, сказал: «Мы оценили большой опыт, управленческие навыки и лидерские качества Андрея и рассчитываем, что с его помощью компания реализует все намеченные планы, включая возможный листинг в ближайшие 2–4 года. Мы приветствуем нового руководителя IXcellerate и уверены, что смена управленческой парадигмы пойдет на пользу компании: российской структурой должен руководить человек, который постоянно живет в России, отлично знает рынок и держит руку на его пульсе».

Андрей Аксенов, CEO IXcellerate, сказал: «Я очень рад, что смогу применить свой опыт в такой перспективной индустрии как ЦОД. Для меня большая честь стать частью команды IXcellerate – одной из самых быстро растущих компаний на этом рынке, и я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. IXcellerate – это не только передовая компания, идущая в авангарде цифровых технологий, это еще и отличный коллектив, демократичная атмосфера, культ безупречного качества и высокого уровня сервиса для клиентов».

Константин Борман, возглавлявший компанию последние 18 месяцев в должности управляющего директора, решил воссоединиться со своей семьей, поэтому покидает свой пост и возвращается в Нидерланды. Руководство IXcellerate благодарит Константина за проделанную работу: под его руководством рост бизнеса заметно ускорился, все запланированные в рамках стратегии вехи – достигнуты.