Доля софтверных компаний в экспорте товаров и услуг из России стала на треть весомее

Согласно данным ежегодного исследования «Руссофт», по итогам 2020 г. разработчики программного обеспечения заработали за рубежом $8,6 млрд, что на 4,3% больше, чем годом ранее. С учетом того, что в прежние годы этот показатель стабильно превышал 10%, такое увеличение нельзя назвать значительным.

Тем не менее, доля зарубежных продаж софтверных компаний во всем российском экспорте товаров и услуг возросла за год более чем на треть — с 1,7% до 2,3%, а если рассматривать только экспорт услуг, то она увеличилась с 13,1% до 18,3%. Столь резкое повышение веса разработки ПО произошло из-за того, что индустрии удалось достичь небольшого роста продаж на фоне серьезного снижения экспорта услуг всей экономики: он ужался на 20,5%.

Увеличение доли компьютерных услуг в совокупном экспорте РФ еще более значительное. Согласно данным ЦБ РФ, приход валюты, полученной от продаж этих услуг, увеличился на 13,5% - с $4,5 млрд в 2019 г. до $5,1 млрд в 2020 г. Таким образом, их доля в совокупном экспорте РФ возросла с 0,94% до 1,3%.

Экспорт компьютерных услуг — это официальная информация о поступление в Россию части выручки софтверных компаний от продаж за рубежом. Другая часть экспорта ПО и услуг по его разработке (примерно 27%) проходит по другим статьям поступлений из-за рубежа валюты от продажи услуг (передача прав интеллектуальной собственности, проведение НИР и ряд других). Если сравнить данные суммарного экспорта ПО и услуг по его разработке с общим объемом их зарубежных продаж, то (с учетом тех средств, которые остаются на счетах наших зарубежных офисов продаж), то окажется, что на счетах за границей остается 18,5% от общего объема зарубежных продаж индустрии. Часть этих средств возвращается в Россию в виде дивидендов, а часть идет на покрытие потребностей компаний в зарубежном представительстве и маркетинге.

Поскольку на компьютерные услуги приходится значительная часть зарубежных продаж софтверных компаний, то логично предполагать похожее их изменение. Однако по итогам 2020 г. экспорт компьютерных услуг вырос намного больше, чем общий объем зарубежных продаж разработчиков ПО — на 13,5% и 4,3% соответственно. Объясняется такая разница тем, из-за пандемии в 2020 г. резко сократились расходы на участие в зарубежных маркетинговых мероприятиях. С другой стороны, на внутреннем рынке труда резко усилился кадровый дефицит. Из-за этого средняя зарплата разработчиков ПО выросла в прошлом году более чем на 10%. Возросли расходы и на набор персонала из-за возросшей текучки кадров. Потребность в расходах за рубежом снизилась, а внутри России — повысилась.

Могли оказать влияние и другие факторы. Например, руководители компаний могли решить, что на фоне геополитических рисков и борьбы государства за дезофшоризацию надежнее хранить свободные средства в отечественном банке, а не где-то за рубежом. В предыдущие годы на продажи софтверных компаний однажды уже приходилось 2,3% от всего российского экспорта. Такой уровень был достигнут по итогам 2016 г. Однако в совокупном экспорте софтверных компаний тогда учитывалась выручка нескольких крупных компаний, которые «Руссофт» перестал считать российскими в связи со сменой их собственников. Таким образом, для софтверных компаний, которые по-прежнему являются российскими, доля в общем экспорте из России, полученная по итогам 2020 г, является абсолютным рекордом.

В то же время, у ряда важнейших товаров, с экспортом которых «Руссофт» традиционно проводит сравнение, доля в совокупном экспорте товаров и услуг РФ также возросла. Например, в 2019 г. у зерна (злаков) было 1,7%, а по итогам 2020 г. этот показатель вырос до 2,6%. Общий российский экспорт товаров и услуг сократился, прежде всего, из-за снижения цены на нефть и газ. Следовательно, при уже случившемся и ожидаемом до конца года росте биржевых котировок энергоносителей, экспортные доходы предприятий нефтегазового сектора в 2021 г. резко увеличатся, а это значит, что рассчитывать на дальнейший рост доли зарубежных продаж софтверных компаний в экспорте товаров и услуг РФ не стоит. Скорее всего, этот показатель стабилизируется на том же уровне или чуть снизится.

Периодически такое снижение происходит при колебаниях конъюнктуры, но при анализе перемен за десятилетие можно однозначно говорить о повышении доли экспорта ПО и услуг по его разработке. Если 7-9 лет назад данный показатель находился на уровне 0,7-0,9%, то в настоящее время колебания возможны за пределами 2%.