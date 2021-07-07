«Мегафон» усилил маркетинговую команду

«Мегафон» объявляет о новых назначениях в коммерческом блоке. Директором по маркетинговым коммуникациям стал Василий Большаков. В компании также создана должность креативного директора, которую занял успешный сценарист и продюсер Алексей Троцюк.

Василий Большаков сменил на позиции директора по бренду и маркетинговым коммуникациям Юлию Коневу, которая приняла решение покинуть компанию. В новой должности Василий сфокусируется на развитии бренда «Мегафона», одним из его первых проектов станет запуск обновленной креативной рамки – к работе над новой рекламной кампанией привлечен сценарист, обладатель ТЭФИ, продюсер видеосервиса START Алексей Троцюк.

«В планах Мегафона – изменения в позиционировании бренда, и мне особенно интересно присоединиться к команде, когда перед нами стоит такой амбициозный вызов. В августе мы запустим обновленную креативную рамку и рекламную кампанию, которая будет заметно отличаться от прежних форматов коммуникации», – отметил Василий Большаков.

«Наши ближайшие планы – редкая возможность реализовать творческие идеи, не ограничиваясь стандартными подходами в рекламе, присущими корпорациям. Мегафон готов отступать от традиционных рекламных форматов в пользу производства высококачественного и современного контента. Этот подход мне близок, я рад присоединиться к команде и жду августа, когда мы сможем представить первые результаты нашей совместной работы», – говорит креативный директор «Мегафона» Алексей Троцюк.

«Я рад представить обновленную команду коммерческого блока Мегафона. Весной на позицию директора по продажам и обслуживанию перешел Олег Телюков, который за предыдущие два года в должности гендиректора Yota показал уникальные результаты. В июне направление по развитию b2c продукта возглавил Дмитрий Рудских. Эта команда обладает всеми компетенциями и здоровыми амбициями, чтобы сделать лучший на рынке продукт, отвечающий всем актуальным потребностям абонентов. Задача Василия и Алексея – донести до абонентов преимущества МегаФона. Я уверен, что огромный опыт Василия Большакова в коммуникациях вместе с возможностями Алексея Троцюка в создании высококачественного контента помогут в очередной раз выделить наш бренд на рынке и вывести взаимодействие с аудиторией на новый уровень», – говорит коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Василий Большаков окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, имеет диплом Executive MBA Kellogg Northwestern University. В 2002 году начал работать руководителем по рекламе в S7 Airlines, в 2006 году ушел в МТС на позицию директора по проектам. С 2011 года работал в ВТБ 24, где отвечал за весь пул маркетинговых коммуникаций бренда. В октябре 2015 года присоединился к команде «Эльдорадо» в должности директора по маркетингу, в компании отвечал за стратегическое развитие бренда, электронную коммерцию и поиск новых территорий развития.

Алексей Троцюк – генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса START, совладелец компании Yellow, Black & White. В 2002-2005 годах работал сценаристом на телеканале Рен ТВ. В 2006 году перешел на СТС, где до 2011 года совмещал работу сценариста и креативного продюсера. С 2011 года является продюсером компании Yellow, Black and White, с 2017 года - видеосервиса START. В 2018-2020 годах был генеральным продюсером телеканала «Супер». Окончил Брестский политехнический институт. Алексей - обладатель двух наград ТЭФИ: 2009 года в номинации «Сценарист телевизионного художественного сериала» за ситком «Папины дочки» и 2011 года в номинации «Продюсер телевизионной программы» за скетчком «Одна за всех».