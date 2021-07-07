«Сименс» и ТМК будут совместно развивать цифровизацию производства

«Сименс» и «Трубная металлургическая компания» (ТМК) подписали меморандум о партнерстве. В рамках соглашения «Сименс» и ТМК будут развивать сотрудничество в сфере поставок оборудования и программного обеспечения. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ТМК Игорь Корытько и президент «Сименс» в России Александр Либеров.

Меморандум является рамочной основой, которой партнеры будут руководствоваться при поставках оборудования «Сименс» на предприятия группы ТМК. Кроме того, соглашение предполагает развитие электронной системы размещения заказов, призванной оптимизировать закупки и поставки. В числе прочего партнеры будут развивать проекты по поддержанию работоспособности, модернизации, замены и обновления парка технологического оборудования. В рамках меморандума будет также проработана возможность применения энергоэффективной продукции и решений «Сименс» на дочерних предприятиях ТМК.

Для обсуждения рабочих вопросов партнеры намерены организовать двухстороннюю рабочую группу. Ее участники обсудят перспективы сотрудничества в области освоения проектов по цифровой трансформации, оснащения материально-технической базы корпоративного университета ТМК демонстрационным оборудованием и учебными комплектами; решений мониторинга и предиктивной диагностики электротехнического оборудования; обновления парка технологического оборудования.

«Мы очень ценим наше партнерство с ТМК – предприятием номер один в России и в мире по реализацию трубной продукции. Наши компании связывает долгосрочное и плодотворное сотрудничество, и мы продолжаем его активно развивать. Так, сегодня на встрече мы обсудили такие темы, как поддержка специалистами «Сименс» корпоративного университета ТМК, внедрение электронного документооборота между компаниями и, конечно же, цифровую трансформацию предприятий. Надеемся, что заключенные соглашения помогут укрепить сотрудничество двух технологических лидеров и позволят более эффективно совместно работать над цифровизацией российской промышленности», – отметил Александр Либеров.

«ТМК входит в число лидеров металлургической отрасли по технологической оснащенности и регулярно обновляет инфраструктуру предприятий, внедряя наилучшие доступные технологии. При этом мы опираемся на решения передовых компаний отрасли. Компания «Сименс» выступает надежным партнером ТМК по цифровой трансформации. Благодаря рамочному меморандуму мы перейдем на новый уровень взаимодействия, который включает совместную работу по аналитике жизненного цикла оборудования «Сименс», а также комплексное внедрение технических решений и программных продуктов компании. Это повысит срок службы и надежность агрегатов, их эффективность и ускорит темпы модернизации нашего производства», – сказал Игорь Корытько.