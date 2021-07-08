Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X

Honor увеличила долю на российском рынке в категории ноутбуков благодаря запуску новой серии Magicbook X, несмотря на общее снижение продаж категории в целом на 15%. В середине июня продажи ноутбуков Honor увеличились в 2 раза по сравнению с апрельскими. При этом на 25 неделе доля бренда достигла 7,3%, что на 4,8% больше по сравнению с началом мая. Аналитики Honor связывают это со стартом продаж Honor Magicbook X 15 и X 14. При этом всего за неделю показатели продаж Honor Magicbook X 15 достигли высоких результатов, сделав ноутбук хит-моделью.

Согласно мониторингу продаж исследовательской компании GfK, за 5 месяцев 2021 г. доля бренда в категории ноутбуков превысила в среднем 2,5%. При этом в сегменте ультрабуков доля компании на российском рынке с января по май 2021 г. выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 6,4%.

Согласно данным GfK, в топ-10 моделей по количеству продаж за январь-май 2021 г. также вошла модель Honor Magicbook Pro. Кроме того, в мае 2021 г. ноутбуки Honor Magicbook Pro и Honor Magicbook 15 вошли как в топ-5 ультрабуков, так и в целом ноутбуков в сегменте от 60 тыс. руб.

«В первом полугодии 2021 г. мы сделали ставку на укрепление позиций в категории ноутбуков. Мы видим спрос на экосистемные решения: наши устройства взаимосвязаны между собой, и это повышает пользовательский опыт», – сказал президент Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран.

По данным компании Honor, в топ-5 ритейлеров на 25 неделе входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, официальный онлайн-магазин Honor, «Ситилинк» и Ozon. В сетях «М.Видео и Эльдорадо» ноутбуки Honor вошли в топ-3 брендов на 25 неделе.

«С сохранением полностью удаленного/гибридного формата работы или учебы в период пандемии COVID-19 категория ноутбуков продолжает пользоваться повышенным спросом, для многих это главный рабочий инструмент с доступом в интернет. По нашей оценке, группы «М.Видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев розничный сегмент ноутбуков в России составил более 77 млрд руб. – продажи выросли на четверть. В количественном выражении объем рынка составил 1,3 млн штук, каждый четвертый ноутбук был куплен в наших сетях», – отметил руководитель департамента «Домашний офис и фото» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

По данным ритейлера, в 2021 г. заметно увеличился спрос покупателей на компактные и мощные модели, которые удобно брать с собой. Кроме того, растут продажи ноутбуков с большим дисплеем для комфортной работы и учебы, а около 60% продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов. При выборе ноутбука пользователи все чаще обращают внимание на производительность и продвинутые технические характеристики: время автономной работы, качество изображения, объем памяти и наличие встроенной камеры. Это подтверждается исследованием компании Honor, согласно которому и руководящий состав, и сотрудники предъявляют аналогичные требования к технике: важны объем встроенной и оперативной памяти (56%), тип процессора и его мощность (52%), а также наличие необходимых входов и разъемов, модулей и интерфейсов (37%). Сотрудники при этом обращают внимание на диагональ экрана (40%) и мощность видеокарты (27%). При этом около 48% руководителей и 36% работников российских компаний, отмечают, что ноутбук – это самое удобное устройство как для работы в офисе, так и для удаленного режима.