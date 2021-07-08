Исследование SuperJob: удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, работающих удаленно из-за коронавируса. Увеличение рабочей нагрузки на удаленке с апреля 2020 года стали отмечать почти в 2 раза чаще. Однако каждый второй дистанционный работник не хочет возвращаться в офис.

Из 10 удаленных сотрудников считают, что дома они работают лучше, чем в офисе. В том, что качество их работы на удаленке не изменилось, уверены 35%. Каждый третий отмечает, что с переходом на дистанционную занятость его нагрузка возросла. У 38% объемы работы не изменились.

54% удаленных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто из хоум-офиса вышел на работу в офис компании, вернуться на удаленку мечтают 34%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлого года, россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на удаленке. По сравнению с осенью и зимой 2020 года, стало больше тех, кто отмечает, что стал работать хуже (16% в октябре, 17% в декабре и 23% сегодня), впрочем, в апреле, сразу после повсеместного введения дистанционной занятости, об ухудшении качества работы говорил почти каждый третий (32%). Судя по комментариям респондентов, сейчас на качестве их работы сказывается стресс из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и невозможности поехать в отпуск в те места, куда хотелось бы. Тех, кто хочет остаться на удаленке навсегда, по сравнению с апрелем 2020 года стало больше почти в 3 раза: 19 и 54% соответственно.