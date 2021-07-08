«Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии

«Сбер» поддержал строительство нового животноводческого комплекса в Республике Башкортостан, которое ведёт холдинг «А7 Агро». Соглашение об этом подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и директор агрохолдинга Алексей Комаровских.

На предприятии в Зианчуринском районе будут выращивать и откармливать молодняк крупного рогатого скота молочных пород. Комплекс рассчитан на 1,6 тыс. коров, в нём будут применены инновационные технологии кормления животных и улучшенные системы переработки отходов. Стоимость проекта — около 1 млрд руб., половину этой суммы профинансирует Сбербанк.

«Агропромышленный комплекс — одна из базовых отраслей отечественной экономики с огромным экспортным потенциалом, и наша задача — помогать сельхозпредприятиям развивать производство с помощью широкого спектра финансовых и нефинансовых инструментов. Мы не просто предоставляем компаниям финансирование, но также обеспечиваем полную методологическую поддержку проектов и содействуем внедрению лучших технологий с использованием искусственного интеллекта, которые кардинально повышают эффективность всех процессов и снижают издержки», — сказал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанк.

«Создание новых рабочих мест — важная социальная составляющая проекта, наш вклад в развитие экономики Зианчуринского района. Сотрудничество со Сбербанком позволит нам решить многие вопросы как на прединвестиционной стадии проекта, так и на этапах строительства и запуска фермы. Мы будем использовать на предприятии не только модернизированное оборудование, но и самые современные технологии управления финансовыми ресурсами», — отметил Алексей Комаровских, директор «А7 Агро».