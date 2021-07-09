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Huawei заключила лицензионное соглашение с поставщиком Volkswagen

Huawei объявила о заключении лицензионного соглашения с поставщиком концерна Volkswagen Group.

Соглашение включает лицензию на использование существенных для стандарта 4G патентов (SEP) Huawei в автомобилях Volkswagen, оснащенных модулями беспроводной связи. Это лицензионное соглашение — крупнейшая сделка такого рода в сфере автомобилестроения для компании Huawei.

Сун Люпин (Song Liuping), директор по юридическим вопросам компании Huawei, отметил: «Как инновационная компания Huawei владеет крупнейшим портфелем патентов в области беспроводных технологий. Он представляет большую ценность для автомобильной промышленности. И мы рады, что ключевые игроки данной сферы признают эту ценность. Мы верим, что эта лицензия принесет пользу потребителям по всему миру, предоставив им доступ к нашим передовым технологиям».

Huawei ожидает, что в рамках действующего лицензионного соглашения технологии по патентам компании будут внедрены более чем в 30 млн автомобилей.

За последние 20 лет Huawei заключила более 100 соглашений о патентном лицензировании с крупнейшими мировыми компаниями в Европе, США, Японии и Южной Корее. Компания Huawei продолжит внедрять цифровые технологии подключения во все большее число транспортных средств, чтобы создать полностью подключенный интеллектуальный мир.

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