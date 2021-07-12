К команде Axis Communications в России присоединился новый менеджер по работе с ключевыми клиентами

Axis Communications объявила о кадровых изменениях в российском офисе: Тимур Керимбаев присоединился к команде в качестве менеджера по работе с ключевыми клиентами в сегменте «Промышленность».

У Тимура Керимбаева более чем 13-летний опыт работы в отделах продаж крупных российских, международных ИТ и технологических компаниях. До присоединения к команде Axis Communications более шести лет он занимал должность менеджера по работе с ключевыми партнерами по направлению корпоративного бизнеса Canon в Южном и Северо-Кавказском федеральных округа, а также три года руководил региональным офисом Konica Minolta Business Solutions в Ростове-на-Дону, отвечая за работу с ключевыми заказчиками и партнерами на юге России. Тимур окончил Южный федеральный университет по специальности «Прикладная математика и информатика» и магистратуру в сфере менеджмента.

В Axis Communications Тимур будет отвечать за работу с ключевыми партнерами в России, фокусируясь на развитии бизнеса и экспертизы в промышленной сфере. «Axis Communications гордится своим умением выстраивать долгосрочные и надежные отношения с партнерами. Мы рады поприветствовать Тимура в нашей команде. Уверен, что благодаря его профессиональному опыту компания расширит пул своих лояльных клиентов и укрепит долгосрочные отношения с партнерами», – сказал Алексей Майоров, директор по продажам Axis Communications в России.