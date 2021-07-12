Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов

Франко-российский акселератор Winno Moscow объявил о старте новой акселерационной программы для стартапов с международным потенциалом. Для участия в программе необходимо заполнить заявку до 9 августа на сайте акселератора.

Акселерационная программа Winno Moscow длится три месяца: с 15 сентября до 15 декабря. Стартапы, прошедшие отбор в акселератор получат: инвестиции в размере 1 млн руб. после прохождения первого месяца акселерации – washing month при наличии юридического лица. Также у компаний будет возможность получить от Winno Moscow до 10 млн руб. дополнительных инвестиций после демо-дня; индивидуальную интенсивную программу акселерации, в рамках которой каждая команда структурирует свои бизнес-процессы, достигнет product/market fit и т.д.; Бесплатный доступ к офису/коворкингу в центре Москвы, а также дизайнерам, программистам, юристам и бухгалтерии; доступ к сети крупнейших компаний-партнёров Winno на российском и международном рынке; поддержку международных менторов, экспертов, предпринимателей и выпускников акселератора; поездку во Францию после завершения программы для встречи с потенциальными клиентами и инвесторами.

За первый месяц компании проходят всесторонний аудит, встречаются с менторами и выезжают с командой акселератора на выходной тимбилдинг – так называемый washing month, после успешного прохождения которого проекты проходят на основную часть программы и получают инвестиции. За оставшиеся два месяца команды смогут структурировать свои бизнес-процессы, доработать продукт, достигнуть product/market fit, поработать с международными менторами, договориться о пилоте и выступить на демо-дне перед крупными корпорациями и инвесторами.

К участию в программе приглашаются B2B-стартапы от стадии MVP и выше. Команда проекта должна состоять минимум из двух человек. Наличие юридического лица на старте не обязательно.

Акселератор завершится 15 декабря 2021 г. демо-днем, на котором стартапы представят проекты экспертам, инвесторам и представителям инновационных корпораций.

Процесс отбора состоит из трёх этапов: подача онлайн-заявки, два индивидуальных интервью с командой акселератора и партнёрами на полуфинале и финале, которые состоятся в конце августа.