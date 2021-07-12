«Сеть компьютерных клиник» авторизована брендом Cactus

«Сеть компьютерных клиник» и российский бренд расходных материалов Cactus, заключили соглашение на обслуживание техники производителя. В частности, инженеры будут осуществлять гарантийный и негарантийный ремонты проекторов бренда Cactus.

Российский бренд Cactus начал свое развитие в 2010 г. Уже более 10 лет он пополняется востребованными товарами и задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов и презентационного оборудования.

Запасные части для устройств будут поставляться напрямую от производителя – это позволит сократить время на осуществление ремонтных работ. Получение авторизации стало возможным благодаря выполнению нами ряда строгих требований производителя: наличие специального оборудования и инструментов для диагностики, настройки и ремонта.

Обслуживание устройств будет осуществляться в авторизованных брендированных подразделениях «Сети компьютерных клиник». Все «Клиники» придерживаются единых стандартов, касающихся качества обслуживания клиентов, используемых запасных частей, оборудования, оформления, уровня и компетенций инженеров.