В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям

Для московского бизнеса возобновили прием заявок на предоставление субсидий. Такое решение принято из-за высокого спроса предпринимателей на финансовую поддержку. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что с 12 июля по 6 августа принимаются документы на возмещение расходов за участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с маркетплейсами. Также предприниматели, работающие по франшизе, могут компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса.

«С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа — организации, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Ранее возобновился прием заявок на предоставление субсидий для экспортеров и на создание нового продукта. Заявления на них можно подавать до 12 августа и 1 сентября соответственно.

В прошлом году для поддержки бизнеса во время пандемии утвердили программу из 14 городских субсидий и грантов. В 2021 г. финансовую поддержку для предпринимателей расширили. Теперь можно возместить расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу). Всего московскому бизнесу в этом году доступно 17 субсидий и грантов.

Недавно у малого и среднего бизнеса появилась возможность запустить рекламную кампанию с подпиской «Яндекс.бизнеса» на два месяца за 10% от ее стоимости. Остальные 90% субсидируют правительство Москвы и «Яндекс».

Отправить заявки можно онлайн через сервисы Московского инновационного кластера и сайт mos.ru.

По итогам 2020 г. самыми востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

Получить информацию и подать заявку на получение финансовой помощи малому и среднему бизнесу столицы можно на сайте cashback.moscow.business.