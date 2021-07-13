Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных

Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о новом этапе отношений с поставщиком комплексных решений на базе программного обеспечения и облачных технологий компанией Softwareone. Softwareone получила возможность предоставлять совместное решение SaaS для защиты данных на базе Metallic как сервис под брендом Backupsimple powered by Metallic.

Backupsimple – это облачный управляемый сервис для резервного копирования и восстановления бизнес-критичных данных компаний любого масштаба, разработанный на базе решений Metallic и предоставляемый Softwareone. Backupsimple защищает и управляет данными различных приложений, начиная с приложений SaaS, устройств конечных пользователей и до структур, развернутых в гибридных облаках.

«Мы очень рады, что вместе с Softwareone можем предложить его клиентам лучшую в индустрии защиту данных. Благодаря SaaS наш партнер сможет быстрее начать продвижение этого решения и получить прибыль от его внедрения, за счет быстрой окупаемости, снижения затрат и простоты управления, – отметил Санджей Мирчандани, президент и исполнительный директор Commvault. – Сочетание управляемых сервисов мирового уровня и клиентоориентированности Softwareone с гибкостью и масштабируемостью портфеля решений Metallic ускорит процесс адаптации новых клиентов, улучшит обслуживание, управление и операционную работу с клиентами, благодаря нашей лучшей в отрасли партнерской программе для сервис-провайдеров».

«Мы в Softwareone помогаем цифровой трансформации бизнеса наших заказчиков, предоставляя им решения и сервисы на базе инновационных облачных технологий, – сказал Дитер Шлоссер, СЕО Softwareone. – Мы очень рады расширить наш портфель сервисов, чтобы пользователи смогли еще лучше защищать, управлять и оптимизировать свою инфраструктуру и бизнес-критичные данные в облаках. Softwareone предоставляет консультационные услуги и сервисы управления, гарантирующие крупным корпоративным заказчикам и компаниям среднего бизнеса использование таких платформ как Metallic, даже если у них в штате нет экспертов по облачным технологиям или круглосуточно работающей команды операторов. Благодаря этому наши заказчики могут направлять своих лучших ИТ-специалистов на приоритетные проекты цифровой трансформации бизнеса и освободить их от выполнения рутинных процедур».

Сегодня, когда рынок быстро переходит в облака, Backupsimple на базе Metallic обеспечит сервис-провайдеру Softwareone удобную точку входа для предоставления функциональности управления данными на базе простой модели SaaS. Softwareone получает такие преимущества как упрощенное управление и сокращение инфраструктуры, быстрое подключение новых клиентов и ускоренная окупаемость инвестиций, использование надежной и масштабируемой облачной инфраструктуры с удаленным управлением и быстрой регистрацией клиентов публичных сервисов с помощью бесшовной целевой программы и API.

«Такое партнерство как сотрудничество Metallic и Softwareone ускоряет внедрение SaaS у заказчиков и дает сервис-провайдерам больше свободы выбора при покупке и управлении масштабируемыми решениями DPaaS (Data Protection as a Service, защита данных как сервис), – отметил Кевин Рон (Kevin Rhone), старший консультант по партнерским отношениям ESG. – Поскольку сервис-провайдеры любого размера могут использовать Metallic для того, чтобы напрямую и быстро подключать новых клиентов без использования дополнительной инфраструктуры, то они с помощью Metallic смогут быстрее получать прибыль, улучшить эффективность расходов, упростить управление и расширить возможности масштабирования».