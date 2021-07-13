«Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции

ПАО «Магнит» объявляет о назначении Андрея Лукашевича на должность директора по электронной коммерции.

Андрей будет отвечать за формирование стратегии цифровых каналов продаж, масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции, а также за обеспечение выполнения ключевых финансовых показателей электронной коммерции.

Андрей Лукашевич имеет успешный управленческий опыт в компаниях по развитию интернет-сервисов. С 2015 по 2018 годы последовательно занимал позиции управляющего директора и генерального директора Delivery Club, где за это время увеличил бизнес компании в несколько раз, а также создал направление собственной доставки. В 2017 году вошел в «Рейтинг молодых медиаменеджеров России» в категории «СЕО интернет-сервиса». В апреле 2018 года Андрей Лукашевич возглавил Mail.Ru Foodtech Ventures, созданное для инвестиций в проекты в сфере онлайн-продаж и доставки еды. В начале 2019 года занял должность генерального директора агрегатора такси «Везёт» и проработал на этой позиции вплоть до сделки компании с «Яндекс».

Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит», сказал: «Магнит» обладает необходимым потенциалом и ресурсами для занятия лидирующих позиций во множестве сегментов электронной торговли. Уверен, что в ближайшее время нам удастся возглавить тренд на покупки онлайн».

В настоящее время «Магнит» развивает ряд проектов онлайн-доставки – как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. На конец первого квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. При этом, около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно «Магнит» выполняет около 9 500 заказов в день. Средний чек собственной доставки Компании составляет около 1 400 рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в первом квартале 2021 г.). В 2021 году Компания планирует расширить онлайн-доставку, добавив не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.