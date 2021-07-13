Mail.ru Group запускает летнюю практику для студентов «ИТ-дайвинг»

Mail.ru Group открывает набор на новую образовательную программу для студентов младших курсов российских вузов — летнюю онлайн-практику «ИТ-дайвинг». Эксперты компании помогут младшекурсникам погрузиться в мир ИТ и расскажут, как устроены изнутри проекты экосистемы VK — от соцсетей и такси до облаков и игр.

Участвовать в «ИТ-дайвинге» могут студенты, которые в этом году поступили на первый, перешли на второй или третий курс. На практику ждут студентов из любых российских вузов и городов — она будет проходить онлайн. Студенты смогут узнать об особенностях ИТ-профессий, популярных направлениях и инструментах работы.

«Наша летняя практика "ИТ-дайвинг"— это возможность для студентов окунуться в мир ИТ, узнать, как он устроен, и, возможно, уже на этом этапе определиться с будущей профессией. Мы много лет развиваем образовательное направление, наши проекты находят отклик у школьников и студентов по всей стране. Так что если вы студент начальных курсов и у вас есть летом две свободные недели, присоединяйтесь к "ИТ-дайвингу" и узнавайте, как работают технологические проекты в экосистеме VK, из первых уст. Благодаря онлайн-формату такая возможность есть у ребят из любых российских вузов», — прокомментировала Анна Степанова, директор по образовательным проектам Mail.ru Group.

На первом этапе ребята пройдут квест: в ходе него можно больше узнать о проектах экосистемы VK, многими из которых студенты пользуются каждый день. Затем участников ждет серия вебинаров с экспертами компании. Погружение в мир технологий будет проходить вместе с экспертами ВКонтакте, Одноклассников, Маруси, Delivery Club, Ситимобила, MY.GAMES. Они расскажут о самых популярных направлениях в сфере технологий: разработке, продуктовой аналитике, тестировании, управлении проектами и других.

После каждого вебинара практиканты будут получать задания. Те, кто успешно с ними справится, получат сертификаты о прохождении ознакомительной практики в Mail.ru Group. А лучшие студенты смогут осенью посетить офис компании, увидеть, как все работает изнутри, и пообщаться с сотрудниками в неформальной обстановке.

«ИТ-дайвинг» пройдет с 19 по 31 июля. Заявки принимаются до 18 июля на сайте программы.