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SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии

SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии. Объединение позволит компаниям укрепить позиции на растущем рынке автоматизации российской промышленности. Сделка предполагает интеграцию технологий и их совместное продвижение под брендом «Парус» с целью реализации масштабных проектов в производственной сфере. Объединенную компанию возглавит президент корпорации «Парус» Александр Карпачев.

На сегодняшний день ERP-систему «Парус» используют десятки ведущих предприятий российского ОПК и машиностроения. Компания SDI Solution занимается созданием и внедрением MDM-систем в промышленных концернах, таких как Госкорпорация «Роскосмос», концерн «Калашников», ракетно-космическая корпорация «Энергия», объединенная двигателестроительная корпорация.

«Для реализации комплексных ИТ-проектов в крупных производственных холдингах нам нужен партнер с мощной импортонезависимой ERP. Платформа «Парус» имеет уникальную архитектуру, где бизнес-логика взаимодействует с данными бесшовно. Это обеспечивает беспрецедентную для российских ERP производительность - система обрабатывает десятки тысяч транзакций в минуту», - комментирует Александр Спиридонов, генеральный директор SDI Solution.

Александр Карпачев, президент корпорации «Парус»: «Цифровая трансформация и переход к индустрии 4.0. повышают требования к скорости и точности ресурсного планирования. Рост производственных скоростей и промышленный интернет вещей кратно увеличивают объемы данных. В этих условиях мы продолжим не только наращивать быстродействие нашей ERP, но и развивать ее интеграционные возможности. Объединение с разработчиком технологий управления корпоративными мастер-данными - важный шаг в рамках этой стратегии».

Компании отмечают, что в российском машиностроении крайне востребованы импортонезависимые технологии, обеспечивающие сквозное управление ресурсами на протяжении всего жизненного цикла производимой продукции – от проектирования до гарантийного обслуживания. В этих условиях возможность создания отечественной цифровой платформы с мощным ERP-ядром, единой корпоративной НСИ и современными мобильными приложениями позволят российским стратегическим предприятиям с уверенностью двигаться по пути цифровой трансформации.

Принципами и подходами к построению цифровых платформ крупных промышленных холдингов, а также планами на глубокую технологическую интеграцию представители SDI Solution и Корпорации «Парус» поделились в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2021, прошедшей 5-8 июля 2021 г. в Екатеринбурге.

На совместной инсталляции на стенде Минпромторга России представители объединённой компании продемонстрировали типовой ландшафт и очередность построения цифровой платформы холдинга, а также рассказали о планах совместного развития на рынке тяжелого импортонезависимого промышленного ПО.

Владимир Бахур

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