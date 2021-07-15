«Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners

«Ростелеком-Солар» заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Vulners Inc., администрирующей крупнейшую международную базу ИБ-угроз. В рамках технологического партнерства данные, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффективность проводимых специалистами Solar JSOC расследований, а также уровень экспертной аналитики и качество услуг по анализу защищенности (Vulnerability Management).

База Vulners непрерывно обновляется, аккумулируя информацию об актуальных угрозах из более чем 140 различных источников. В системе можно найти вендорские баг-репорты, данные ключевых баз знаний и исследовательских центров, эксплойты из архивов Exploit-DB и Metasploit, результаты bug bounty, патчи для обновлений, публикации на информационных ИБ-ресурсах. Вся эта информация обрабатывается, каталогизируется, структурируется и доступна экспертам Solar JSOC в любой момент. Ключевым преимуществом базы Vulners является корреляция данных, позволяющая выявлять связи между уязвимостями для определения реального уровня опасности. Это значительно сэкономит время ИБ-специалистов при исследовании сложных векторов атак.

Кроме этого, «Ростелеком-Солар» планирует использовать Vulners для оценки объема и критичности уязвимостей, обнаруженных в рамках сервиса Vulnerability Management (VM), реализуемого на платформе сервисов кибербезопасности Solar MSS. По оценке Solar JSOC, большинство российских компаний не могут противостоять не только профессиональным злоумышленникам, но и хакерам-любителям. Более 70% компаний имеют критические уязвимости, которые киберпреступники используют для преодоления ИТ-периметра, – это доказывают проводимые Solar JSOC тестирования на проникновения.

«Отслеживать данные о новых уязвимостях необходимо на регулярной основе, а работы по их выявлению и устранению в своей инфраструктуре нужно начинать еще до появления эксплойта. Эти задачи решает сервис Vulnerability Management (VM), а инструмент Vulners значительно повышает эффективность сканирования, – сказал директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков. – Кроме того, Vulners позволит нам значительно улучшить процесс Threat Hunting, так как эксперты Solar JSOC смогут получать обширную информацию о трендовых уязвимостях, скорости их эксплуатации, а также о современных техниках, тактиках и инструментах злоумышленников. Эти данные будут использоваться при создании новых правил корреляции для обнаружения злоумышленников и подозрительной активности в инфраструктуре».

«В основе большинства процессов информационной безопасности находится потребность в получении актуальной информации об угрозах. От точности и полноты данной информации зависит качество работы множества инструментов и решений. Ведь, не зная об уязвимости, ее невозможно устранить. Объединение технологий Vulners и Solar JSOC позволит вывести российские решения класса Vulnerability Management на новый уровень и значительно повысить защищенность клиентов», — отметил CEO Vulners Inc. Кирилл Ермаков.

Помимо Vulners, источниками данных об актуальных ИБ-угрозах для Solar JSOC являются: собственная ежедневно обновляемая база индикаторов и знаний о новых угрозах (Threat Intelligence), информация с сети сенсоров и ханипотов по всей стране, результаты проведенных пентестов, данные от сторонних SOC и CERT, вендорские коммерческие подписки, а также данные регуляторов.