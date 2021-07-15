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Softline включила в свой портфель решений СЭД «Атач»

Softline включила в свой портфель решений систему электронного документооборота (СЭД) «Атач». Это позволит компании предоставлять заказчикам современную цифровую платформу для управления бизнес-процессами документооборота и создания единого информационного пространства будущего, где скорость передачи и обработки информации напрямую влияет на эффективность всей деятельности предприятия.

«Атач» — это новый, перспективный продукт для российского рынка. Решение является отечественным, что особенно актуально в связи с процессом импортозамещения. Система используется ММК и уже апробирована более чем на 11 тыс. сотрудниках компании. Переход на электронный документооборот существенно оптимизирует работу любой организации, поэтому в рамках партнерства мы планируем развивать и улучшать бизнес-процессы своих клиентов с помощью внедрения современной платформы «Атач», — отметила Полина Дуйкова, руководитель направления СЭД/ECM Softline.

«Для нас партнерство с Softline, лидирующим глобальным провайдером ИТ-решений и сервисов, — подтверждение большого потенциала «Атач» в сфере систем управления процессами организаций, — сказала руководитель продукта «Атач» Дина Бахарева. — Сотрудничество с успешным интегратором поможет нам распространить идею о том, как улучшить показатели эффективности предприятий за счет ускорения движения документов. Ведь мы представляем рынку продукт, который отличают высокое быстродействие, понятный интерфейс и гибкая функциональность. Softline отвечает всем требованиям бизнеса к ИТ: партнер имеет обширный опыт внедрения крупных проектов и предлагает клиентам комплексные решения на основе нескольких софтверных продуктов. Партнерство «Атач» и Softline принесет успех обеим сторонам, а бизнес сможет получить еще один инструмент для автоматизации своих процессов».

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