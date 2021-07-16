Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома

Технологический центр Accenture в Твери подвел итоги второго года сотрудничества с образовательным центром «IT-куб». Под руководством экспертов старшеклассники создали приложения на языке Java для управления умным домом и предоставления телемедицинских услуг.

«IT-куб» появился в Твери 2019 г. по распоряжению правительства Тверской области, сейчас в нем обучаются 432 человека от 12 до 17 лет, а Accenture является ИТ-куратором.

В основе разработанной Accenture для «IT-куба» программы «Основы программирования на языке Java» лежит реализация проектов с целью решения конкретных задач. Помимо теории и практики программирования, участники курса разрабатывают и в конце учебного года защищают проекты по созданию приложений.

Процесс включает разработку как архитектуры приложения, так и визуального интерфейса, и серверной части. К лету 2021 г. в программе приняли участие 35 ребят первого и второго года обучения.

«В прошлом году ребята создавали на Java приложение «Помощник для дома», позволяющее управлять техникой и гаджетами в квартире при помощи компьютера или мобильного устройства. Преимущества приложения в том, что оно позволяет подключить сразу несколько умных устройств в отличие от многих аналогов», — сказал Дмитрий Горынин, директор технологического центра Accenture в Твери.

В этом учебному году школьники получили реальный запрос на создание приложения для городской больницы №5 города Твери. Они разработали телемедицинское приложение «Медклик» для удаленных консультаций врачей, что особенно актуально в период пандемии. Сервис предоставляет возможность получения консультации удобными для пациентов способами: через чат, голосовой звонок или видеозвонок.

«Одной из ключевых задач мы видим поддержку ИТ-образования и регулярный вклад в формирование и развитие будущего поколения ИТ-специалистов. На курсе ребята не просто знакомятся с основами программирования, а создают реально работающие и полезные программы. Java — в настоящее время самый распространенный и востребованный язык программирования. Он применяется для решения самых разнообразных прикладных задач. Этот опыт обязательно пригодится ребятам в будущем», — отметил Дмитрий Горынин.

Сеть «IT-куб» развивается по инициативе Министерства образования и науки России. Школьники занимаются по направлениям: основы программирования на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR приложений, системное администрирование, основы программирования на Java, системное администрирование, цифровая гигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования.

Технологический центр Accenture начал свою работу в Твери в 2007 г. Сейчас в нем работают более 700 специалистов, выполняющих ИТ-проекты для крупных российских и международных компаний.