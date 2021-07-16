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НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator

НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», получил российское свидетельство на товарный знак Zenator сроком до 2030 г. Под брендом Zenator разрабатываются сетевые устройства различного назначения для рынка гражданской продукции. Линейка сетевого оборудования нового поколения Zenator TI предназначена для обеспечения и создания киберзащищенных систем передачи информации на объектах критической инфраструктуры.

Линейка оборудования Zenator TI представлена устройствами коммутации, маршрутизации и комплексной защиты от сетевых угроз. Каждое устройство выполнено в компактном форм-факторе для установки на DIN-рейку или в телекоммуникационную стойку. Устройства обеспечивают отказоустойчивое электропитание, выполнены в безвентиляторном исполнении и предназначены для работы при температурах от -45°С до +65°С на сетях передачи данных общего назначения, промышленного интернета, интернета вещей (IoT) и объектов критической инфраструктуры.

В случаях, когда для автоматизированной системы управления технологическими процессами не реализован высокий уровень защиты, возможен неавторизованный доступ к ней, в результате которого может произойти не только утечка конфиденциальных данных, но и потеря контроля над сетью всего предприятия. Zenator TI обеспечивает безопасность информации при объединении в единую сеть филиалов предприятия, удалённом подключении через VPN к производственной площадке или при работе технической поддержки. Решение контролирует доступ к сетевым ресурсам, защищает от несанкционированных действий в промышленной сети, регистрирует события. Устройства также поддерживают работу в сетях 5G, Wi-Fi, LTE, Wimax при установке соответствующего беспроводного интерфейса.

НИИ «Масштаб» планирует выпуск сетевых устройств нового поколения Zenator EVO для ФОИВов и социально-значимых объектов, таких как школы или больницы, а также версию для облачных платформ Zenator X.

«Линейка устройств Zenator – это конкурентоспособные российские решения для обеспечения качественной комплексной защиты от сетевых угроз для различных сегментов сетей общего и промышленного назначения. Применение данного вида оборудования возможно в социальной и транспортной сфере, в области коммунальных услуг и инфраструктуре умных городов, энергосбережении и во всех современных промышленных сетях, где важна кибербезопасность», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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