«Ситимобил» запустил программу стажировок для студентов по пяти ИТ-направлениям

Сервис городской мобильности «Ситимобил» открыл отбор стажеров в команды разработки и аналитики по пяти направлениям: Backend Development, Frontend Development, Android Development, QA (full-stack) и аналитика.

Компания ждет студентов 3-4 курса бакалавриата или 1–2 курса магистратуры с минимальным профильным опытом. Стажировка оплачивается и рассчитана на три месяца — с августа по начало ноября. Стажёр сможет выбрать для себя удобный формат загрузки — 20, 30 или 40 часов в неделю. Так, при загрузке 40 часов в неделю стажер получит 45 тыс. руб. на руки.

Проходить стажировку студенты смогут в гибридном формате: 1–2 дня в неделю из московского офиса, предварительно сдав ПЦР-тест в организованной «Ситимобилом» выездной лаборатории. Остаток рабочей недели можно работать из дома. Каждый невакцинированный сотрудник компании сдает тест раз в три дня.

«Мы всегда заинтересованы в молодых талантах. Если стажер достойно справится с задачами, а ценности нашей компании найдут у него отклик, мы возьмем его на работу на позицию младшего разработчика/аналитика. Для нас важно, чтобы стажер мог брать на себя столько ответственности, сколько может и хочет, и мы всячески готовы поддерживать его в этом. В течение всего срока стажировки его будут вести непосредственный руководитель, наставник и эйчар, поэтому у студентов будет возможность не только перенять опыт у профессионалов, но и проникнуться духом компании», — сказала Ксения Метлина, HR-директор «Ситимобила».

Помогать студентам будут коллеги из отделов обучения и подбора персонала: они помогут новичкам погрузиться в процессы «Ситимобила», скоординирует все этапы стажёрской программы и помогут им составить цели и определить результаты.

В течение первой недели студенты пройдут внутреннее обучение, погрузятся в жизнь команды и уже получат первые задачи от наставника. В конце каждой недели «Ситимобил» проводит проверку самочувствия стажёра. Если у него возникли с чем-то проблемы, ему приходят на помощь — практическим советом или встречей с наставником и сотрудником HR.

Например, стажеры смогут принять участие в тестировании пассажирского приложения, написании тест-кейсов, а также разработке автотестов на Kotlin и Swift. Стажёры-разработчики Android смогут поработать в команде водительского приложения — над дизайн-системой, рефакторингом и Unit/UI-тестами. Интересные задачи также подготовили отделы аналитики спроса и предложения, продуктовой аналитики, разработки инфраструктуры, внедрения и развития платформы, а также отдел маркетинга.